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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

کشف ۳۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک در ملارد

کشف ۳۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک در ملارد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از کشف ۳۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک در بازرسی از مخفیگاه یک متهم در سرآسیاب و دستگیری وی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک و دستگیری یک نفر در سرآسیاب ملارد خبر داد.

نورمحمدی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی درباره تهیه و توزیع تریاک توسط فردی در ملارد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملارد با انجام اقدامات فنی، متهم را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی ملارد ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، متهم را در مخفیگاهش در سرآسیاب دستگیر و در بازرسی از محل، ۳۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

نورمحمدی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6962409

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