به گزارش خبرگزاری مهر، نورعلی شهبازی مسئول منطقه حفاظت شده هلن گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این منطقه در پی گشت و کنترل، متخلفان زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان از نوع پرنده سهره طلایی را شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: این متخلفان با حضور در زیستگاه پرندگان، اقدام به زنده‌گیری این پرندگان کرده بودند که یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت‌شده هلن با هوشیاری و دقت لازم متخلفان را دستگیر و تحویل مراجع قضایی و انتظامی دادند.

شهبازی بیان داشت: از این متخلفان، دو قبضه اسلحه پنج تیر مجاز به همراه لاشه یازده سر قطعه کبک و ادوات زنده‌گیری و شکار کشف و ضبط شد.

لازم به ذکر است؛ هرگونه زنده‌گیری پرندگان به استناد ماده ۱۳ قانون شکار و صید تخلف بوده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد می‌شود.