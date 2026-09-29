استاندار خراسان جنوبی: جوانان را در میدان فرهنگ و اقتصاد ببینیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی با قدردانی از حضور و فعالیت جوانان در برنامههای مختلف استان اظهار کرد: بیش از ۲۱۰ شب جوانان استان در کنار مردم و در میدان حضور داشتهاند و مدیریت بسیاری از تجمعات و برنامهها را نیز بر عهده گرفتهاند.
وی افزود: حضور جوانانی که به صورت داوطلبانه و بدون چشمداشت فعالیت میکنند، ارزشمند است و دستگاههای اجرایی باید نهایت همکاری و حمایت را از این مجموعهها داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه به محلات گفت: برنامههای فرهنگی و اجتماعی باید با محوریت جوانان و مسجد در محلات دنبال شود و نباید جنوب شهر، مهرشهر یا سایر مناطق استان از برنامههای فرهنگی و اجتماعی غافل بمانند.
هاشمی ادامه داد: فعالیتهای اجتماعی در کنار ایجاد نشاط، میتواند به رونق اقتصادی نیز منجر شود و جوانان استان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی ظرفیتهای قابل توجهی دارند.
وی با اشاره به ضرورت پیوند فعالیتهای فرهنگی با اشتغال و مهارتآموزی بیان کرد: جوانی که فردا تشکیل خانواده میدهد، به اشتغال و تأمین مالی نیاز دارد؛ بنابراین در کنار کار فرهنگی باید مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای شغلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی از آمادگی دستگاههای اجرایی برای حمایت از طرحهای مردمی خبر داد و گفت: از محل اعتبارات اجتماعی، فرهنگی و مسئولیت اجتماعی میتوان از طرحهای موفق و ایدههای جدید جوانان حمایت کرد.
هاشمی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای متولی امور جوانان تأکید کرد و افزود: دستگاهها نباید جزیرهای عمل کنند و باید ظرفیتهای آموزش و پرورش، فنی و حرفهای، بهزیستی، کمیته امداد و سایر مجموعهها در کنار یکدیگر قرار گیرد تا زنجیره حمایت از جوانان شکل بگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت مطالبهگری جوانان گفت: مطالبهگری یک امر مهم است، اما باید هوشمندانه و در چارچوب قانون و اخلاق انجام شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از پیشرفت پروژه خانه جوان استان خبر داد و گفت: اعتبار قابل توجهی برای این پروژه که چندین سال متوقف مانده بود تزریق شده و تلاش میکنیم این پروژه تا دهه فجر یا پیش از پایان سال به بهرهبرداری برسد.
هاشمی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در استان اظهار کرد: احیای پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای ورزشی و توجه به اشتغال جوانان باید با جدیت دنبال شود و ستاد ساماندهی امور جوانان نیز باید مسائل جوانان را در سطح استان و شهرستانها به صورت مستمر پیگیری کند.
وی خواستار برگزاری منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستانها شد و افزود: فرمانداران باید این جلسات را برگزار و مشکلات جوانان را شناسایی و برای حل آنها پیگیری کنند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر بازدید مسئولان از مجموعههای جوانان و طرحهای محلهمحور تأکید کرد و گفت: طرحهای موفق مردمی باید دیده و از ظرفیتهای آنها حمایت شود.
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