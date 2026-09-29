به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح لاله‌زاری صبح امروز سه شنبه در جلسه آغاز به کار هفدهمین جشنواره سراسری داستان رضوی، بر ضرورت حرکت ادبیات رضوی به سمت تولید آثار عمیق و برخوردار از ظرفیت ارتباط با مخاطبان جهانی تأکید کرد.

ضرورت عبور از مضامین تکراری در داستان رضوی

فلاح لاله‌زاری با بیان اینکه فضای جشنواره‌های داستانی باید به سمت معارف عمیق رضوی سوق پیدا کند، اظهار کرد: مفاهیمی همچون کرامت، شفا، عنایت، حرم و کبوتران در جایگاه خود ارزشمند و مقدس هستند، اما در جشنواره داستان رضوی باید از دایره محدود این مضامین عبور کنیم.

وی افزود: امام رضا (ع) شخصیتی چندوجهی است و عناوینی همچون «عالم آل محمد»، «معین‌الضعفا» و «ثامن‌الحجج» بیانگر ابعاد مختلف شخصیت ایشان است که هنوز به بسیاری از این ابعاد در آثار داستانی کمتر پرداخته شده است.

مناظرات و آموزه‌های اجتماعی امام رضا (ع) سوژه داستان‌ها شود

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی و فکری شخصیت امام هشتم (ع)، تصریح کرد: امام رضا (ع) امام گفت‌وگو، امام مهربانی و امام رئوف است.

فلاح لاله‌زاری ادامه داد: امام رضا (ع) ضامن ایران و ضامن جامعه است و نباید شخصیت ایشان صرفاً در قالب روایت‌های داستانی خاص مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مناظرات علمی امام رضا (ع)، آموزه‌های ایشان درباره اخلاق اجتماعی مانند «دوستی با مردم نیمی از عقل است» و آموزه‌های ایشان در حوزه فضیلت‌های اخلاقی، باید به سوژه‌های اصلی داستان‌های ما تبدیل شود.

تأکید بر تولید داستان‌های رضوی با مخاطب جهانی

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) یکی از اهداف کلان این بنیاد را ترویج معارف رضوی در سطح بین‌المللی دانست و گفت: به دلیل آنچه وی سانسور عمدی رسانه‌ای عنوان کرد، بسیاری از مخاطبان غیرایرانی شناخت دقیقی از شخصیت امام رضا (ع) ندارند.

فلاح لاله‌زاری افزود: باید با تولید داستان‌های عمیق و جهانی‌پسند، این خلأ را پر کنیم تا مخاطبان خارجی نیز با سیره و شخصیت واقعی امام رضا (ع) آشنا شوند.

جشنواره داستان رضوی باید به مسیر پرورش استعدادها تبدیل شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت رویکرد آموزشی در جشنواره‌ها، اظهار کرد: جشنواره نباید صرفاً یک رقابت فصلی باشد، بلکه باید به مکانی برای پرورش استعدادها تبدیل شود.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) ادامه داد: باید با برگزاری کارگاه‌های آموزشی زیر نظر استادان برجسته، مسیر تبدیل ایده به اثر هنری را برای هنرمندان هموار کنیم.

وی افزود: همان‌گونه که در سایر جشنواره‌های هنری از مرحله ایده‌پردازی تا تولید اثر مورد حمایت قرار می‌گیرد، در جشنواره داستان رضوی نیز باید همین الگو اجرا شود.

تشکیل شورای سیاست‌گذاری برای برگزاری رویدادی اثرگذار

فلاح لاله‌زاری در پایان با تقدیر از خلاقیت‌های به‌کار گرفته‌شده در اختتامیه و برنامه‌های فرهنگی جشنواره، خاطرنشان کرد: ما خادمان فرهنگ و هنر رضوی هستیم و دست تمامی کسانی را که در این مسیر ارزشمند تلاش می‌کنند، به گرمی می‌فشاریم.

وی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل شورای سیاست‌گذاری دقیق و بهره‌گیری از هم‌فکری مجموعه‌های مرتبط، شاهد برگزاری رویدادی درخشان و تأثیرگذار در سال آینده باشیم.