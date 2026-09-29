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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

جایزه بهترین بازیگر جشنواره فرانسوی برای «انسان مصنوعی»

جایزه بهترین بازیگر جشنواره فرانسوی برای «انسان مصنوعی»

مهدی افشاری بازیگر فیلم کوتاه «انسان مصنوعی»، موفق به دریافت جایزه «بهترین بازیگر فیلم مستقل» از جشنواره کن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه فیلم، فیلم کوتاه «انسان مصنوعی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی پویا گلپور در جشنواره جهانی فیلم کن World Film Festival in Cannes - Remember the Future حضور یافت و مهدی افشاری برای بازی در این اثر، جایزه Best Actor in an Indie Film را دریافت کرد.

«انسان مصنوعی» فیلمی در گونه علمی - تخیلی است که داستان آن در آینده‌ای نزدیک روایت می‌شود؛ زمانی که هوش مصنوعی از کنترل انسان خارج شده و ربات‌های هوشمند در تلاش برای نابودی طبیعت و انسان‌ها هستند.

در این فیلم مهدی افشاری، شراره صدری و آیلین همایون به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از عوامل فیلم «انسان مصنوعی» می‌توان به پویا گلپور فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده، عماد حسینی‌فر فیلمبردار، محمدحسین خشنودی صدابردار، آرش جعفری و محمدحسین خشنودی در بخش صداگذاری، آرش جعفری تدوینگر، ندا میرزایی طراح گریم، هیما جاوید طراح لباس، فرزاد تبریکی انیماتور و مسئول جلوه‌های ویژه، سارا ناصحی طراح پوستر و نیما گلپور سرمایه‌گذار اشاره کرد.

مهدی افشاری در سال‌های فعالیت خود در آثار سینمایی، نیمه‌بلند و کوتاه متعددی به ایفای نقش پرداخته است. «تابوی لیرو»، «اتود»، «یازده دقیقه»، «دیاسپورا»، «بهترین اتفاق»، «شب‌های آفتابی»، «عقربه‌ها»، «جغجغه» و «پاکت آخر» و «دلیوری» از جمله آثاری هستند که این بازیگر در آنها حضور داشته است.

افشاری همچنین سابقه فعالیت در سمت‌های مشاور کارگردان و دستیار کارگردان را در کارنامه خود دارد. او در مقام نویسنده و کارگردان نیز فیلم کوتاه «دگردیسی» را ساخته است؛ اثری که در جشنواره‌های بین‌المللی مختلف حضور داشته است.

جشنواره World Film Festival in Cannes - Remember the Future بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی جشنواره، رویدادی با ساختار هیبریدی و رقابت‌های ماهانه و سالانه است که آثار سینمایی و هنری را در نزدیک به ۱۹۰ بخش مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این جشنواره بخش‌های مختلفی از جمله فیلم مستقل، فیلم کوتاه، فیلم بلند، مستند، انیمیشن و بخش‌های تخصصی بازیگری دارد.

نتایج بخش سپتامبر جشنواره World Film Festival in Cannes – Remember the Future، یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام شد.

کد مطلب 6962405

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