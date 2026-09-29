جایزه بهترین بازیگر جشنواره فرانسوی برای «انسان مصنوعی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه فیلم، فیلم کوتاه «انسان مصنوعی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی پویا گلپور در جشنواره جهانی فیلم کن World Film Festival in Cannes - Remember the Future حضور یافت و مهدی افشاری برای بازی در این اثر، جایزه Best Actor in an Indie Film را دریافت کرد.
«انسان مصنوعی» فیلمی در گونه علمی - تخیلی است که داستان آن در آیندهای نزدیک روایت میشود؛ زمانی که هوش مصنوعی از کنترل انسان خارج شده و رباتهای هوشمند در تلاش برای نابودی طبیعت و انسانها هستند.
در این فیلم مهدی افشاری، شراره صدری و آیلین همایون به ایفای نقش پرداختهاند.
از عوامل فیلم «انسان مصنوعی» میتوان به پویا گلپور فیلمنامهنویس، کارگردان و تهیهکننده، عماد حسینیفر فیلمبردار، محمدحسین خشنودی صدابردار، آرش جعفری و محمدحسین خشنودی در بخش صداگذاری، آرش جعفری تدوینگر، ندا میرزایی طراح گریم، هیما جاوید طراح لباس، فرزاد تبریکی انیماتور و مسئول جلوههای ویژه، سارا ناصحی طراح پوستر و نیما گلپور سرمایهگذار اشاره کرد.
مهدی افشاری در سالهای فعالیت خود در آثار سینمایی، نیمهبلند و کوتاه متعددی به ایفای نقش پرداخته است. «تابوی لیرو»، «اتود»، «یازده دقیقه»، «دیاسپورا»، «بهترین اتفاق»، «شبهای آفتابی»، «عقربهها»، «جغجغه» و «پاکت آخر» و «دلیوری» از جمله آثاری هستند که این بازیگر در آنها حضور داشته است.
افشاری همچنین سابقه فعالیت در سمتهای مشاور کارگردان و دستیار کارگردان را در کارنامه خود دارد. او در مقام نویسنده و کارگردان نیز فیلم کوتاه «دگردیسی» را ساخته است؛ اثری که در جشنوارههای بینالمللی مختلف حضور داشته است.
جشنواره World Film Festival in Cannes - Remember the Future بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت رسمی جشنواره، رویدادی با ساختار هیبریدی و رقابتهای ماهانه و سالانه است که آثار سینمایی و هنری را در نزدیک به ۱۹۰ بخش مورد ارزیابی قرار میدهد. این جشنواره بخشهای مختلفی از جمله فیلم مستقل، فیلم کوتاه، فیلم بلند، مستند، انیمیشن و بخشهای تخصصی بازیگری دارد.
نتایج بخش سپتامبر جشنواره World Film Festival in Cannes – Remember the Future، یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام شد.
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