کشف ۱۹ تن آرد احتکاری در بازرسی از یک کارخانه در قم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد، مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم در جریان گشتزنی، جابهجایی مقداری آرد در محدوده یک کارخانه را مشاهده کردند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به هماهنگی انجامشده با مقام قضایی افزود: پس از هماهنگیهای لازم و با مشارکت پلیس امنیت اقتصادی استان قم، بازرسی از این واحد در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی بیان کرد: در جریان این بازرسی، ۵۱۹ کیسه آرد کشف شد که مجموع وزن آنها به ۱۹ تن و ۱۳۰ کیلوگرم میرسید.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در ارتباط با این پرونده یک نفر دستگیر و برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.
نصیری بیان کرد: ارزش آردهای کشفشده توسط کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۵۱۹ کیسه آرد احتکاری به وزن ۱۹ تن و ۱۳۰ کیلوگرم و دستگیری یک متهم در جریان بازرسی از کارخانهای در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد، مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم در جریان گشتزنی، جابهجایی مقداری آرد در محدوده یک کارخانه را مشاهده کردند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
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