اعضای شورای راهبردی هوش مصنوعی در وزارت بهداشت منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در این حکم آمده است:

«دکتر علی جعفریان - مشاور عالی و جانشین وزیر، دکتر شقایق حق جوی جوانمرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، دکتر سیدرضا مظهری - رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، دکتر امیرحسین جمشیدی - سرپرست دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر زینب برزگر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر حسین ربانی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر علی کبیر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمود تارا - عضو هیئت علمی انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی و دکتر مجید نیلی احمدآبادی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

با سلام؛ باتوجه به قانون ملی توسعه هوش مصنوعی مصوب ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی و سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با عنایت به سرعت بالای رشد فناوری هوش مصنوعی، به کارگیری گسترده آن و اهمیت لزوم حرکت موازی فناوری با اقدامات تنظیم گری و نظارت و وجود مراکز متعدد تصمیم گیری در این باره، بدین وسیله جناب‌عالی/ سرکارعالی به عنوان «عضو شورای راهبردی هوش مصنوعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» منصوب می شوید؛ تا ضمن سیاستگذاری و تعیین مسیر اجرایی متناسب با نقشه راه سلامت الکترونیکی و در اجرای بند الف ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به نهایی‌سازی اقدامات هوش مصنوعی در نظام سلامت اهتمام لازم را به عمل آورید.»