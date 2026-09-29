سفر وزیر کار فرصتی برای احیای واحدهای تولیدی خوزستان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در آیین بدرقه احمد میدری در فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان اظهار کرد: دستاوردهای این سفر می‌تواند منشأ خیر و برکات برای مردم آبادان، خرمشهر و سایر نقاط استان باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های این سفر دو روزه افزود: وزیر کار در نخستین برنامه خود با حضور در بیمارستان طالقانی اهواز، از مصدومان حادثه پالایشگاه آبادان عیادت کرد و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: آغاز پروژه نوسازی پالایشگاه روغن‌سازی در آبادان، به آب انداختن شناور ۸۰۰ تنی که حاصل ۲۰ ماه تلاش متخصصان بومی است، بازدید از پایانه مرزی شلمچه و مراکز درمانی از جمله بیمارستان قلب خرمشهر و پلی‌کلینیک سوم خرداد از دیگر برنامه‌های مهم این سفر بود.

موالی‌زاده با تأکید بر اهمیت نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در این جلسه موانع پیش روی فعالان اقتصادی، راهکارهای توسعه صادرات و تقویت بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: پیگیری موضوعات مربوط به اشتغال جوانان و انتقال حساب‌های بانکی پتروشیمی‌ها به خوزستان با جدیت و نگاه توسعه‌محور دنبال می‌شود.