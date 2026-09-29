به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در نشست با کارکنان استانداری و آیین تجلیل از کارکنان نمونه، با قدردانی از تلاش کارکنان استانداری و فرمانداریها و بخشداری های تابعه، اظهار کرد: استانداری یک نهاد حاکمیتی و از اصلیترین ساختارهای حکمرانی کشور است و به همین دلیل کارکنان این مجموعه باید در جریان مسائل اساسی، روندها و برنامههای استان قرار داشته باشند.
وی افزود: موفقیتهای استان محصول عملکرد یک فرد یا یک بخش نیست، بلکه نتیجه یک زنجیره از اقدامات است که از کارکنان استانداری و فرمانداریها تا دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را دربرمیگیرد. هر نامه، پیگیری، گزارش، جلسه و تصمیم در این زنجیره میتواند در شکلگیری یک نتیجه نهایی مؤثر باشد.
صادقی با اشاره به شرایط کشور در یک سال گذشته و جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن گفت: در چنین شرایطی، استان زنجان با وجود محدودیتهای موجود توانست روند فعالیتهای خود را حفظ کند و در حوزههای مختلف به دستاوردهای قابل توجهی برسد.
استاندار زنجان با اشاره به برخی از این دستاوردها گفت: زنجان در ارزیابی شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی رتبه نخست کشور را به دست آورده و در ارزیابی عملکرد مدیریت امور اراضی نیز در سال ۱۴۰۴ رتبه نخست کشور را کسب کرده است. همچنین استان در حوزه ساماندهی متکدیان و ارتقای ایمنی و استانداردسازی فضاهای آموزشی، رتبههای برتر کشوری را به دست آورده است.
وی ادامه داد: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز پیشرفت طرحهای حمایتی استان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، در حالی که میانگین پیشرفت کشوری حدود ۳۵ درصد اعلام شده و پیشبینی میشود ۲۲ هزار واحد مسکن حمایتی استان تا پایان امسال به اتمام برسد.
صادقی همچنین به اعتبارات سفر رییس جمهور به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای استان مصوب شد که پیگیری و تأمین این منابع طی سه سال، با تلاش مجموعهای از مدیران و کارکنان در سطوح مختلف در حال انجام است.
استاندار زنجان با اشاره به مدیریت شرایط استان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: با وجود افزایش جمعیت در برخی مقاطع، استان در حوزههای مختلف معیشتی با کمبود و قحطی مواجه نشد و تأمین نهادههای دامی، مرغ و سایر نیازهای ضروری با همکاری مجموعههای مختلف و ایجاد مسیرهای جدید تأمین انجام شد.
صادقی تأکید کرد: وظیفه استانداری و فرمانداریها در چنین شرایطی، راهبری، هدفگذاری، هماهنگی، نظارت، پیگیری و فراهم کردن زمینه تأمین نیازهای استان است و مجموعه کارکنان در این فرآیند نقش مهمی دارند.
وی با بیان اینکه نباید حاشیهها، تمرکز مدیران و کارکنان را از مأموریت اصلی دور کند، گفت: برخی حاشیهسازیها و تخریبها با هدف گرفتن وقت و تمرکز مجموعه انجام میشود و نباید اجازه داد این مسائل، مسیر خدمترسانی و پیگیری امور مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
استاندار زنجان افزود: در جمهوری اسلامی، مدیریت و مسئولیت مانند یک مسیر به مدیران بعدی منتقل میشود و نباید به دنبال تخریب عملکرد گذشته باشیم؛ بلکه باید بر تجربیات و دستاوردهای پیشین تکیه کنیم و مسیر خدمت را ادامه دهیم.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به سرمایه انسانی را از اولویتهای مدیریت استان دانست و گفت: کرامت، منزلت و امنیت روانی کارکنان اهمیت زیادی دارد و مسائل مربوط به شرایط کاری، معیشت، آموزش و توانمندسازی کارکنان نیز در چارچوب ظرفیتها و ضوابط قانونی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین بر تقویت آموزشهای تخصصی حین خدمت، ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای بهبود شرایط کارکنان تأکید کرد.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به انتخاب کارکنان نمونه گفت: انتخاب ۶۱ نفر به عنوان کارکنان نمونه به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر کارکنان نیست، بلکه به دلیل محدودیت موجود، از میان مجموعهای از نیروهای شایسته انجام شده است و عملکرد کلی کارکنان استانداری و فرمانداریها در مجموع قابل تقدیر است.
صادقی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در مجموعه استانداری و فرمانداریها خاطرنشان کرد: همه کارکنان در یک ساختار و برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند و تقویت ارتباطات و همکاری درونسازمانی میتواند به افزایش کارآمدی مجموعه کمک کند.
وی گفت: معیار نهایی موفقیت مدیریت استان، صرفاً کسب رتبه و ارائه آمار نیست، بلکه باید دید اقدامات انجامشده چه اثری در زندگی مردم دارد. مردم باید تحول و نتیجه کار را ببینند، لمس کنند و افزایش رضایتمندی آنان، خروجی واقعی عملکرد مجموعه مدیریت استان باشد.
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