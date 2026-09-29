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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

ساخت مستندی درباره نقش آتش نشانان در جنگ

ساخت مستندی درباره نقش آتش نشانان در جنگ

مستند «ملاقات با آتش» به کارگردانی محمد رحیمی با روایت نقش آتش نشانان در جنگ مراحل پس‌تولید را طی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفتم مهر و گرامیداشت روز آتش‌نشان، از پوستر رسمی مستند «ملاقات با آتش» رونمایی شد.

این مستند به کارگردانی محمد رحیمی است؛ اثری که روایتی تکان‌دهنده از ایستادگی مردم و آتش‌نشانان در برابر آتش‌سوزی‌های دوران جنگ و حملات هوایی به تهران را به تصویر می‌کشد. «ملاقات با آتش»، زوایای کمتر دیده‌شده از وقایعی نظیر آتش‌سوزی انبار نفت شهران و دیگر نقاط صنعتی را واکاوی کرده و دشواری‌های عملیات امدادرسانی در زیر بمباران را به نمایش می‌گذارد.

مستند «ملاقات با آتش» به تهیه‌کنندگی مهدی واشقانی و تدوین آبتین جهانیان با مجری طرحی خانه مستند در مرکز مستند سوره تهیه و تولید شده است و مراحل نهایی پس تولید را پشت سر می‌گذارد.

کد مطلب 6962439
ندا زنگینه

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