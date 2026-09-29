ساخت مستندی درباره نقش آتش نشانان در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفتم مهر و گرامیداشت روز آتش‌نشان، از پوستر رسمی مستند «ملاقات با آتش» رونمایی شد.

این مستند به کارگردانی محمد رحیمی است؛ اثری که روایتی تکان‌دهنده از ایستادگی مردم و آتش‌نشانان در برابر آتش‌سوزی‌های دوران جنگ و حملات هوایی به تهران را به تصویر می‌کشد. «ملاقات با آتش»، زوایای کمتر دیده‌شده از وقایعی نظیر آتش‌سوزی انبار نفت شهران و دیگر نقاط صنعتی را واکاوی کرده و دشواری‌های عملیات امدادرسانی در زیر بمباران را به نمایش می‌گذارد.

مستند «ملاقات با آتش» به تهیه‌کنندگی مهدی واشقانی و تدوین آبتین جهانیان با مجری طرحی خانه مستند در مرکز مستند سوره تهیه و تولید شده است و مراحل نهایی پس تولید را پشت سر می‌گذارد.