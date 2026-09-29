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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

گره تولید با تعامل باز می‌شود؛ تأکید کولیوند بر نظارت مسئله‌محور

گره تولید با تعامل باز می‌شود؛ تأکید کولیوند بر نظارت مسئله‌محور

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر نقش تعامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حل مشکلات تولید، از تشکیل «بازرسی ویژه» برای بررسی مسائل استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان، با اشاره به دیدار خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: در این دیدار خواستار آن شدیم که سازمان بازرسی کل کشور ضمن صیانت از قانون و نظارت بر حسن اجرای امور، با نگاهی باز و حمایتی، تعامل خود با دستگاه‌های اجرایی را برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان تقویت کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مسائل واحدهای تولیدی با تعامل، همراهی و اتخاذ رویکرد مسئله‌محور قابل حل است و در این مسیر، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار سمنان بر ضرورت ایجاد توازن میان نظارت مؤثر و حمایت از مدیران برای تصمیم‌گیری و حل مسائل تولید تأکید کرد و گفت: همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند ضمن پیشگیری از تخلف و حفظ سلامت اداری، زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع برای رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش امنیت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

کولیوند ادامه داد: در این نشست همچنین درباره سازوکارهای بررسی مسائل و گزارش‌های واصله از استان‌ها بحث و تبادل نظر شد.

وی از تشکیل «بازرسی ویژه» در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: این مجموعه به‌منظور بررسی گزارش‌ها و موضوعات واصله از استان‌ها تشکیل شده است تا مسائل مطرح‌شده به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار سمنان افزود: نتایج بررسی‌های «بازرسی ویژه» برای تصمیم‌گیری و انجام پیگیری‌های لازم به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش خواهد شد.

به گزارش مهر، کولیوند پیش‌تر نیز بر ضرورت رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی استان سمنان با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرده است.

کد مطلب 6962445

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