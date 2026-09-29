به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان، با اشاره به دیدار خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: در این دیدار خواستار آن شدیم که سازمان بازرسی کل کشور ضمن صیانت از قانون و نظارت بر حسن اجرای امور، با نگاهی باز و حمایتی، تعامل خود با دستگاه‌های اجرایی را برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان تقویت کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مسائل واحدهای تولیدی با تعامل، همراهی و اتخاذ رویکرد مسئله‌محور قابل حل است و در این مسیر، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار سمنان بر ضرورت ایجاد توازن میان نظارت مؤثر و حمایت از مدیران برای تصمیم‌گیری و حل مسائل تولید تأکید کرد و گفت: همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند ضمن پیشگیری از تخلف و حفظ سلامت اداری، زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع برای رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش امنیت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

کولیوند ادامه داد: در این نشست همچنین درباره سازوکارهای بررسی مسائل و گزارش‌های واصله از استان‌ها بحث و تبادل نظر شد.

وی از تشکیل «بازرسی ویژه» در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: این مجموعه به‌منظور بررسی گزارش‌ها و موضوعات واصله از استان‌ها تشکیل شده است تا مسائل مطرح‌شده به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار سمنان افزود: نتایج بررسی‌های «بازرسی ویژه» برای تصمیم‌گیری و انجام پیگیری‌های لازم به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش خواهد شد.

به گزارش مهر، کولیوند پیش‌تر نیز بر ضرورت رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی استان سمنان با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرده است.