به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین یدالله وحدانی‌نیا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش داوری، میانجیگری و صلح و سازش در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اظهار کرد: داوری تنها یک نهاد حقوقی نیست، بلکه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی نظام حل اختلاف است و می‌تواند در کاهش حجم پرونده‌های دادگستری و تسریع رسیدگی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در ۶ ماهه نخست سال جاری افزود: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران، بیش از ۵۷ درصد پرونده‌های ارجاعی به سازش ختم شده که این میزان در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، رشد ۶ درصدی داشته است.

معاون قضایی و حل اختلاف خراسان جنوبی ادامه داد: اگر این پرونده‌ها وارد فرآیند دادرسی می‌شد، بار قابل توجهی به دستگاه قضایی تحمیل می‌کرد و می‌توانست تبعات اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

داوری تخصصی؛ راهی برای کاهش اطاله دادرسی

وحدانی‌نیا با بیان اینکه نظام‌های حقوقی دنیا به سمت استفاده بیشتر از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی حرکت کرده‌اند، گفت: حجم بالای پرونده‌ها، هزینه‌های دادرسی و اطاله رسیدگی، ضرورت توجه بیشتر به داوری حرفه‌ای و میانجیگری را نشان می‌دهد.

وی تخصصی بودن رسیدگی را یکی از مهم‌ترین مزایای داوری دانست و افزود: در این شیوه، طرفین اختلاف می‌توانند از ظرفیت متخصصان هر حوزه برای حل‌وفصل اختلاف خود استفاده کنند؛ موضوعی که به‌ویژه در دعاوی تجاری و تجارت بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.

معاون حل اختلاف خراسان جنوبی با اشاره به بند «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قوه قضائیه بیان کرد: توسعه و ساماندهی روش‌های جایگزین حل اختلاف از مأموریت‌های اصلی مرکز حل اختلاف قوه قضائیه است و این مرکز در کنار تقویت صلح و سازش در شوراها، ساماندهی نهادهای داوری و میانجیگری را نیز دنبال می‌کند.

وحدانی‌نیا از اصلاح و تدوین دستورالعمل‌ها، توسعه کانون‌های داوری، گسترش داوری الکترونیک، افزایش آگاهی عمومی و تقویت نظارت بر عملکرد داوران به عنوان برنامه‌های محوری این مرکز یاد کرد.

فعالیت ۱۲ داور حرفه‌ای و تخصصی خانواده در خراسان جنوبی

وی همچنین از فعالیت ۱۲ داور حرفه‌ای و تخصصی حوزه خانواده در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: از این تعداد، پنج نفر داور حرفه‌ای و هفت نفر داور تخصصی خانواده هستند.

معاون قضایی و حل اختلاف خراسان جنوبی افزود: برخی شهرستان‌های استان فاقد داور هستند و لازم است با همکاری مسئولان قضایی استان، این کمبود برطرف شود.

وحدانی‌نیا با اشاره به تشکیل ۲۸ کانون داوری در کشور اظهار کرد: نظام رتبه‌بندی داوران در چهار سطح ممتاز، درجه یک، دو و سه اجرا شده که در نحوه ارجاع پرونده‌ها و ارتقای کیفیت آرای داوری مؤثر است.

وی حرفه‌ای‌سازی داوری را یکی از اقدامات مهم برای افزایش اعتماد مردم دانست و گفت: استفاده از ظرفیت قضات بازنشسته، وکلای باسابقه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و سردفتران موجب شده بخشی از مشکلات گذشته در زمینه صدور آرای غیرقابل اجرا توسط داوران غیرحرفه‌ای کاهش یابد.

هدف؛ تبدیل حل اختلاف به فرهنگ اجتماعی

معاون حل اختلاف خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت آموزش مستمر داوران و استفاده از فناوری‌های نوین برای توسعه داوری الکترونیک گفت: شفافیت، کیفیت و قابلیت اجرای آرای داوری از اولویت‌های اصلی این حوزه است.

وحدانی‌نیا تصریح کرد: هدف این است که حل اختلاف به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود و مردم با آگاهی و رضایت، مسیر صلح و سازش را انتخاب کنند.

وی با اشاره به چالش‌هایی مانند پایین بودن آگاهی عمومی، بی‌اعتمادی به برخی نهادهای داوری، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود نهادهای تخصصی در برخی حوزه‌ها خاطرنشان کرد: توسعه داوری و سایر روش‌های جایگزین حل اختلاف به معنای تضعیف نظام قضایی نیست، بلکه می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی، تسهیل روابط اقتصادی و کاهش اطاله دادرسی کمک کند.

معاون قضایی و حل اختلاف خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت تقویت فرهنگ استفاده از داوری و افزایش ارجاع پرونده‌ها به این نهاد تأکید کرد و گفت: توسعه داوری حرفه‌ای و راهبردهای نوین حل اختلاف، نقش مؤثری در کاهش پرونده‌های قضایی، تسریع رسیدگی و افزایش رضایتمندی عمومی دارد.