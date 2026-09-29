درخواست مقام ارشد انرژی اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف گاز و برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا پرس، دان یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواست با توجه به سطح «به‌طور استثنایی پایین» ذخایر گاز و نوسان قیمت‌ها در آستانه فصل زمستان، مصرف گاز و برق خود را کاهش دهند.

اروپا پرس روز سه‌شنبه با استناد به نامه یورگنسن به وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارش داد که وی خواستار ادامه اقدامات آمادگی برای فصل زمستان شده است.

یورگنسن در این نامه اعلام کرد استفاده از انعطاف‌پذیری موجود در مقررات ذخیره‌سازی گاز و کاهش هدف ذخیره‌سازی به ۸۰ درصد می‌تواند به کاهش فشار فوری بر قیمت‌ها و هزینه تأمین مجدد ذخایر کمک کند.

وی همچنین از کشورهای عضو خواست در صورت مناسب بودن شرایط، اقداماتی را برای تداوم تزریق گاز به ذخایر یا کاهش تقاضا برای گاز و برق تا زمانی که لازم است، اتخاذ یا حفظ کنند.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در عین حال مدعی شد که اگرچه وضعیت همچنان «چالش‌برانگیز» است، اما در حال حاضر خطری برای امنیت تأمین انرژی اتحادیه اروپا وجود ندارد.