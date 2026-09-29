۳.۸ همت از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی شهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران مازندران اظهار کرد: در سال جاری ۸۵ هزار و ۲۴۴ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و پرداخت مطالبات بر اساس زمان تحویل محصول در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون ۹۳ درصد مطالبات کشاورزانی که گندم خود را تا هشتم تیرماه تحویل داده‌اند، پرداخت شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: در گروه کشاورزانی که محصول خود را از نهم تیرماه تا نوزدهم مردادماه تحویل داده‌اند نیز ۸۲ درصد مطالبات پرداخت شده و میزان پرداخت مطالبات مربوط به کشاورزانی که گندم خود را از ۲۰ مردادماه تا ۲۷ شهریورماه تحویل داده‌اند، به ۲۷ درصد رسیده است.

یونسی‌رستمی با قدردانی از گندمکاران استان برای مشارکت در تولید و تحویل این محصول راهبردی، بر اهمیت همکاری همه بخش‌های مرتبط با زنجیره تأمین گندم، آرد و نان تأکید کرد.

استاندار مازندران تأکید کرد: استمرار تولید و تأمین پایدار گندم مورد نیاز مردم، نیازمند همراهی کشاورزان و پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی است.

یونسی‌رستمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی گفت: امیدواریم روند تخصیص منابع و پرداخت مطالبات ادامه یابد و باقی‌مانده مطالبات گندمکاران نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه شود.