به گزارش خبرنگار مهر، بندر انزلی به عنوان یکی از مبادی مهم ورود کالا به کشور، نقش قابل توجهی در تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز دارد و هرگونه وقفه در فرآیند تخلیه، انبارش، ترخیص و انتقال کالا میتواند بر زمان و هزینه زنجیره تأمین اثرگذار باشد.
در همین راستا، بازرس کل استان گیلان به همراه معاونان، سربازرسان گروه تولیدی و اقتصادی و جمعی از مدیران کل شهرستان بعد از ظهر سه شنبه با حضور در مجموعه بندری و گمرکی انزلی، ظرفیتها و موانع موجود در مسیر ورود تا خروج کالا از این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید، وضعیت اسکلهها، ظرفیت پذیرش و تخلیه کشتیها، نحوه انتقال کالا به انبارها و سیلوها، ظرفیت انبارهای مسقف و روباز، امکانات نگهداری غلات و نهادههای دامی و همچنین فرآیند ترخیص و انتقال کالا به مقاصد داخلی بررسی شد.
کاهش زمان توقف کالا و کشتی در اولویت
بازرس کل استان گیلان با تأکید بر ضرورت کاهش زمان توقف کالا و کشتی در بندر اظهار کرد: هدف از این بازدید، شناسایی دقیق گلوگاهها و موانعی است که میتواند موجب افزایش زمان و هزینه تمامشده جابهجایی کالا شود.
وی افزود: پس از شناسایی این موانع، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها بررسی و موضوع از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد. بازرس کل استان گیلان با اشاره به اهمیت ظرفیتهای بندر و پسکرانه گفت: صرف برخورداری از ظرفیت اسمی انبارها و سیلوها به معنای بهرهبرداری مؤثر از آنها نیست و باید ظرفیت عملیاتی، میزان استفاده، تجهیزات تخلیه و بارگیری و همچنین موانع دسترسی به این مراکز بهصورت دقیق ارزیابی شود.
وی ادامه داد: ظرفیتهای بلااستفاده یا کماستفاده، محدودیت دسترسی کامیونها، ناهماهنگی میان محل تخلیه و ذخیرهسازی، فرسودگی یا محدودیت تجهیزات و نبود برنامه یکپارچه برای مدیریت ظرفیت انبارها از جمله مواردی است که میتواند به ایجاد گلوگاه در زنجیره تأمین منجر شود.
لزوم پایش زمان تخلیه و ترخیص کالا
بازرس کل استان گیلان، سرعت تخلیه کشتی و انتقال کالا به انبار یا وسیله حمل را از عوامل مهم در کاهش زمان توقف و هزینه واردات دانست و گفت: باید شاخصهای مشخصی برای زمان متوسط تخلیه کشتی، انتقال کالا به انبار، زمان انتظار کامیون و خروج کالا از بندر تعیین و بهصورت مستمر پایش شود.
وی تصریح کرد: پایش مستمر این شاخصها کمک میکند نقاط ایجاد تأخیر در زنجیره جابهجایی کالا شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
بازرس کل استان گیلان همچنین بر ضرورت ایجاد ظرفیت مناسب برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی در زمان افزایش حجم ورود کالا تأکید کرد و افزود: مدیریت ظرفیتهای موجود باید بهگونهای باشد که در شرایط افزایش واردات، کمبود یا محدودیت انبارش به مانعی برای تأمین و توزیع کالا تبدیل نشود.
کاهش زمان انتظار کامیونها
وی با اشاره به بخش حملونقل کالا از بندر به مقاصد داخلی بیان کرد: ظرفیت ناوگان کامیونی، نحوه توزین و بارگیری، صف کامیونها و زمان انتظار آنها از دیگر موضوعات مؤثر در عملکرد زنجیره تأمین است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بازرس کل استان گیلان بر استفاده بیشتر از ظرفیت حمل و نقل ریلی و توسعه حمل ترکیبی نیز تأکید کرد و گفت: استفاده متناسب از ظرفیتهای مختلف حملونقل میتواند فشار بر ناوگان جادهای را کاهش داده و موجب کاهش هزینه و افزایش بهرهوری زنجیره لجستیک شود.
ظرفیتهای سرمایهگذاری بندر انزلی احصا شود
وی شناسایی ظرفیتهای جدید برای توسعه فعالیتهای تجاری و سرمایهگذاری در بندر انزلی را ضروری دانست و اظهار کرد: ظرفیتهای بلااستفاده یا کماستفاده بندر و پسکرانه باید بهصورت دقیق احصا و زمینه بهرهبرداری مؤثر از آنها فراهم شود.
بازرس کل استان گیلان همچنین بر بررسی ظرفیتهای موجود برای توسعه فعالیتهای مرتبط با واردات، تخلیه، نگهداری و حمل خودرو و سایر کالاهای ضروری تأکید کرد و گفت: این ظرفیتها باید از نظر کارشناسی بررسی و موانع قانونی و اجرایی پیش روی استفاده از آنها مشخص شود.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی افزود: برای ورود سرمایهگذاران، لازم است ظرفیتهای قابل سرمایهگذاری، زیرساختهای موجود، الزامات قانونی، فرآیند اخذ مجوزها و مشوقهای قابل ارائه بهصورت شفاف و یکپارچه احصا و معرفی شود.
هماهنگی دستگاهها؛ حلقه مهم زنجیره تأمین
بازرس کل استان گیلان هماهنگی میان دستگاههای متولی، صاحبان کالا، انبارداران و شرکتهای حملونقل را از عوامل مؤثر در روانسازی فرآیند ورود و خروج کالا دانست و گفت: هرگونه ناهماهنگی در این زنجیره میتواند موجب ایجاد صف، افزایش زمان انتظار کامیونها و در نهایت افزایش هزینههای لجستیکی شود.
وی در پایان تأکید کرد: بازرسی کل استان در این بازدید به دنبال شناسایی گلوگاهها، احصای موانع و کمک به رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات است و موضوعات مطرحشده پس از بررسی کارشناسی و جمعبندی دستگاههای ذیربط برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم دنبال خواهد شد.
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