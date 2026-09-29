وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک در دونتسک و خارکیف خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور دو شهرک جدید را در دونتسک و منطقه خارکیف آزاد کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، واحدهای گروه «مرکز» شهرک «وسیلوی پولی» در دونتسک و نیروهای روسیه در جریان عملیات تهاجمی شهرک «کری‌دیانکا» در منطقه خارکیف را تصرف کرده‌اند. مسکو همچنین اعلام کرد درگیری‌ها برای آزادسازی چند شهرک دیگر در منطقه خارکیف ادامه دارد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در محور دونتسک به مواضع چندین تیپ اوکراینی حمله کرده و بیش از ۲۰۵ نیروی اوکراینی، یک خودروی زرهی، ۱۹ خودرو و دو قبضه توپ را منهدم کرده‌اند.

مسکو همچنین از ادامه عملیات نیروهای روسیه در مناطق دونتسک، خارکیف و زاپروژیا و حمله به تأسیسات انرژی، مراکز تولیدی، انبارهای پهپاد، مهمات و سوخت اوکراین خبر داد.