به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان و در جریان بازدید از خودروها و تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی اظهار کرد: آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، بخشی از یک روال جاری در مجموعه آتش‌نشانی تهران طی سال‌های اخیر است و هر سال یک بسته نوسازی برای این سازمان در نظر گرفته می‌شود.

وی با تبریک روز آتش‌نشان به نیروهای این سازمان افزود: بسته نوسازی امسال شامل تجهیزات سبک و سنگین است و با توجه به شرایط سختی که ممکن است در معابر اتفاق بیفتد، تجهیزات سبک مورد نیاز نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

زاکانی ادامه داد: تجربه دو جنگ اخیر باعث شد نیازهای جدیدی در حوزه آواربرداری، امداد و نجات و تجهیزات مورد نیاز این بخش احصا شود که خوشبختانه در حوزه تجهیزات سنگین نیز نوسازی جدی در حال انجام است.

شهردار تهران با اشاره به ارزش تجهیزات جدید آتش‌نشانی گفت: عددی که درباره تجهیزات اعلام شده، با توجه به قیمت خرید قبلی و به‌روزرسانی آن، چند برابر می‌شود و اگر تجهیزات را با قیمت امروز محاسبه کنیم، حدود ۲۰ همت برای تجهیزات آتش‌نشانی در نظر گرفته شده است.

ورود ۲۵۰ تا ۳۰۰ خودروی عملیاتی به ناوگان آتش‌نشانی

وی درباره نوسازی خودروهای آتش‌نشانی نیز گفت: طی چهار سال، ۸۰ دستگاه خودروی سنگین حریق وارد ناوگان شده است و تقریباً هر سال ۵۰ دستگاه به این مجموعه اضافه شده است.

زاکانی افزود: طی حدود پنج سال، نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ خودروی عملیاتی حریق به ناوگان آتش‌نشانی اضافه شده و ۳۰ خودروی سبک آبرسان نیز در این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.

پیگیری تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آتش‌نشانان

شهردار تهران درباره وضعیت استخدامی آتش‌نشانان تهران نیز اظهار کرد: نوع استخدام آتش‌نشانان تهران با سایر استان‌ها متفاوت است و اصلاح این وضعیت نیازمند مصوبه مجلس است.

وی افزود: این موضوع از طریق مجلس و شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شده و در حال پیگیری است و امیدواریم این مسئله به نتیجه برسد.

اجرای طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی

زاکانی در ادامه درباره طرح «تورم صفر» نیز گفت: این طرح مجزایی است که با همکاری دولت دنبال می‌شود و بر اساس آن، از امروز ۱۲ قلم کالا با قیمت حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت موجود بازار عرضه می‌شود.

وی افزود: قیمت روغن و شکر نیز بر اساس قیمت مصوب عرضه خواهد شد و در آبان‌ماه سه قلم کالای دیگر به این سبد اضافه می‌شود.

شهردار تهران تأکید کرد: این سبد برای مدت شش ماه با قیمت ثابت در اختیار خانوارهای ساکن تهران قرار خواهد گرفت.

۵۰ درصد سود بازرگانی خرید از شهروند به حساب مردم برمی‌گردد

زاکانی درباره نحوه اجرای طرح در فروشگاه‌های شهروند نیز گفت: از شنبه، ۵۰ درصد سود بازرگانی شهروند که برای کالاهای مختلف متفاوت است، به حساب خریداران بازگردانده خواهد شد.

وی افزود: افرادی که از فروشگاه‌های شهروند خرید کنند، مشمول این طرح خواهند شد و ۵۰ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته‌شده به حساب آنها بازمی‌گردد.