به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ذوقمرگ» به کارگردانی مسعود اطیابی پروانه نمایش دریافت کرده و پاییز امسال توسط شایسته فیلم اکران عمومی میشود.
پژمان جمشیدی، بیژن بنفشهخواه، نعیمه نظامدوست، مونا فرجاد، حامد وکیلی و مهران احمدی بازیگران این فیلم هستند.
در خلاصه داستان «ذوق مرگ» آمده است: «به دنیای ستمگر هنوزم میشه خندید ...»
تهیهکنندگی این فیلم برعهده ساجده سرائی است.
عوامل تولید «ذوق مرگ» عبارتند از کارگردان: مسعود اطیابی، مشاور کارگردان: داود اطیابی، فیلمنامه: لقمان خالدی، بازنویسی نهایی: حمزه صالحی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، طراح چهرهپردازی: سیامک احمدی، طراح صحنه: سعید هنرمند، طراح لباس: افسانه صمدزاده، صدابرداری: محمود سماکباشی، تدوین: مهسا سادات اطیابی، موسیقی: امیر توسلی، صداگذاری: حسین ابوالصدق، دستیار اول کارگردان: افشین آقایی، برنامهریز: نرگس مشایخی، عکاس:معصومه صالحبیگی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوههای میدانی: حمید رسولیان، جلوههای ویژه بصری: حسن نجفیمنش، منشی صحنه: مهدیه درگاهینژاد، مشاور رسانهای: بیتا موسوی، مدیر تولید: سید حمیدرضا اطیابی، جانشین تهیهکننده: سهیل سرائی، مجری طرح: محمود نورمحمدی و تهیهکننده: ساجده سرائی.
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