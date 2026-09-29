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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

پژمان جمشیدی با «ذوق مرگ» به سینماها می‌آید

پژمان جمشیدی با «ذوق مرگ» به سینماها می‌آید

فیلم سینمایی «ذوق‌مرگ» به کارگردانی مسعود اطیابی با دریافت پروانه نمایش آماده اکران در پاییز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ذوق‌مرگ» به کارگردانی مسعود اطیابی پروانه نمایش دریافت کرده و پاییز امسال توسط شایسته فیلم اکران عمومی می‌شود.

پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، مونا فرجاد، حامد وکیلی و مهران احمدی بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «ذوق مرگ» آمده است: «به دنیای ستمگر هنوزم می‌شه خندید ...»

تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده ساجده سرائی است.

عوامل تولید «ذوق مرگ» عبارتند از کارگردان: مسعود اطیابی، مشاور کارگردان: داود اطیابی، فیلمنامه: لقمان خالدی، بازنویسی نهایی: حمزه صالحی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، طراح چهره‌پردازی: سیامک احمدی، طراح صحنه: سعید هنرمند، طراح لباس: افسانه صمدزاده، صدابرداری: محمود سماک‌باشی، تدوین: مهسا سادات اطیابی، موسیقی: امیر توسلی، صداگذاری: حسین ابوالصدق، دستیار اول کارگردان: افشین آقایی، برنامه‌ریز: نرگس مشایخی، عکاس:معصومه صالح‌بیگی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوه‌های میدانی: حمید رسولیان، جلوه‌های ویژه بصری: حسن نجفی‌منش، منشی صحنه: مهدیه درگاهی‌نژاد، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، مدیر تولید: سید حمیدرضا اطیابی، جانشین تهیه‌کننده: سهیل سرائی، مجری طرح: محمود نورمحمدی و تهیه‌کننده: ساجده سرائی.

کد مطلب 6962550
ندا زنگینه

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