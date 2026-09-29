ایران دو استاندارد جدید به ایزو پیشنهاد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد فناوری نانو، ارائه این دو پیشنهاد در ادامه نقش فعال ایران در تدوین استانداردهای بینالمللی فناوری نانو انجام شده است. تاکنون ۱۳ استاندارد بینالمللی در حوزه فناوری نانو با مسئولیت ایران تدوین و منتشر شده است و ایران در میان کشورهای فعال در استانداردسازی بینالمللی فناوری نانو، پس از آمریکا، کره جنوبی و ژاپن، در جایگاه چهارم قرار دارد. ایران همچنین از اعضای فعال کمیته فنی فناوری نانو سازمان بینالمللی استانداردسازی، ISO/TC ۲۲۹ است.
پیشنهاد نخست به تدوین استانداردی برای پوششهای عایق حرارتی مبتنی بر آیروژل سیلیکا اختصاص دارد و بر تعیین ویژگیها و روشهای اندازهگیری و ارزیابی این نوع پوششها تمرکز خواهد داشت. آیروژلهای سیلیکا به دلیل ساختار نانومتخلخل و ویژگیهای عایق حرارتی خود، از جمله مواد مورد توجه در توسعه پوششهای عایق حرارتی هستند و تدوین یک استاندارد بینالمللی در این حوزه میتواند به ایجاد چارچوبی مشخص برای ارزیابی و مقایسه عملکرد این محصولات کمک کند.
موضوع پیشنهادی دوم نیز به مواد مبتنی بر گرافن در حوزه ذخیرهسازی الکتروشیمیایی انرژی مربوط است. این استاندارد با تمرکز بر ارزیابی عملکرد مواد گرافنی مورد استفاده در سامانههای ذخیرهسازی انرژی، میتواند مبنایی برای ایجاد روشهای ارزیابی و مقایسه عملکرد این مواد فراهم کند؛ حوزهای که با توسعه فناوریهای نوین باتری و ابرخازن، اهمیت بیشتری یافته است.
نشست کمیته فنی فناوری نانو ISO/TC ۲۲۹ از ۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۵) در مکزیک برگزار خواهد شد و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این نشست بهصورت برخط مشارکت خواهند کرد. در این نشست، موضوعات مرتبط با فعالیتهای کمیته فنی فناوری نانو و استانداردهای در دست تدوین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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