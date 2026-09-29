به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با ابلاغ دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و معاون آموزشی وزارت بهداشت، مسئولیت «تدوین، راهبری، نظارت و پایش برنامه سلامت روان و نیک‌زیستی دستیاران» در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دکتر محمدرضا شگرف نخعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، واگذار شد.

در این ابلاغ با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای سلامت روان و نیک‌زیستی دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی و ضرورت ایجاد محیط آموزشی سالم، حمایتگر و پویا، بر بهره‌گیری از سوابق علمی و اجرایی دکتر شگرف نخعی در این حوزه تأکید شده است.

متن این ابلاغ به شرح زیر است:

دکتر محمدرضا شگرف نخعی

عضو هیئت علمی دانشگاه

با سلام و احترام

«نظر به اهمیت حفظ و ارتقای سلامت روان و نیکزیستی دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی و ضرورت ایجاد محیط آموزشی سالم، حمایتگر و پویا، با عنایت به سوابق علمی و اجرایی جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ مسؤولیت «تدوین، راهبری، نظارت و پایش برنامه سلامت روان و نیکزیستی دستیاران» در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به حضرتعالی سپرده می شود.

انتظار می‌رود ضمن هماهنگی با مشاور اینجانب در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و جلب همکاری و مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی، هیئت‌های ممتحنه، اداره مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی و سایر واحدهای ذیربط، نسبت به برنامه‌ریزی و پیگیری امور زیر اقدام فرمایید:

١. تدوین طرح اجرایی، پیگیری و راهبری برنامه جامع ارتقای سلامت روان و نیک‌زیستی دستیاران، با تأکید بر پیشگیری از فرسودگی شغلی و بهبود محیط‌های آموزشی در جهت تحقق استانداردهای مصوب

٢. طراحی، اجرا و پایش پروژه منتورینگ دستیاران با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی و بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی

٣. برنامه‌ریزی برای حمایت ویژه از دستیاران سال اول، با تمرکز بر تسهیل سازگاری با محیط آموزشی و حرفه‌ای، شناسایی زودهنگام مشکلات و ایجاد سازوکارهای حمایتی مناسب

۴. تدوین و پیگیری سازوکارهای شناسایی، ارجاع و حمایت از دستیاران در معرض آسیب‌‎های روانی و اجتماعی، با رعایت محرمانگی اطلاعات و حفظ حقوق دستیاران.

۵. همکاری در تدوین شاخص‌های محیط آموزشی حمایتگر و پایش وضعیت سلامت روان و نیک‌زیستی دستیاران در دانشگاه‌های علوم پزشکی

۶. نظارت بر نحوه عملکرد ارکان دست اندرکار نسبت به موارد سوء رفتار گزارش شده در سامانه https://simad.behdasht.gov.ir/ و پیگیری موارد خاص مندرج در سامانه.

خواهشمند است برنامه اجرایی پیشنهادی خود را با اولویت استقرار نظام منتورینگ و حمایت از دستیاران سال اول، جهت بررسی و تصویب به دبیرخانه ارائه فرمایید.

امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی دانشگاه‌ها و مشارکت فعال دستیاران، در تحقق اهداف فوق موفق باشید.»