به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با ابلاغ دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و معاون آموزشی وزارت بهداشت، مسئولیت «تدوین، راهبری، نظارت و پایش برنامه سلامت روان و نیکزیستی دستیاران» در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دکتر محمدرضا شگرف نخعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، واگذار شد.
در این ابلاغ با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای سلامت روان و نیکزیستی دستیاران تخصصی و فوقتخصصی و ضرورت ایجاد محیط آموزشی سالم، حمایتگر و پویا، بر بهرهگیری از سوابق علمی و اجرایی دکتر شگرف نخعی در این حوزه تأکید شده است.
متن این ابلاغ به شرح زیر است:
دکتر محمدرضا شگرف نخعی
عضو هیئت علمی دانشگاه
با سلام و احترام
«نظر به اهمیت حفظ و ارتقای سلامت روان و نیکزیستی دستیاران تخصصی و فوقتخصصی و ضرورت ایجاد محیط آموزشی سالم، حمایتگر و پویا، با عنایت به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ مسؤولیت «تدوین، راهبری، نظارت و پایش برنامه سلامت روان و نیکزیستی دستیاران» در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به حضرتعالی سپرده می شود.
انتظار میرود ضمن هماهنگی با مشاور اینجانب در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و جلب همکاری و مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی، هیئتهای ممتحنه، اداره مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی و سایر واحدهای ذیربط، نسبت به برنامهریزی و پیگیری امور زیر اقدام فرمایید:
١. تدوین طرح اجرایی، پیگیری و راهبری برنامه جامع ارتقای سلامت روان و نیکزیستی دستیاران، با تأکید بر پیشگیری از فرسودگی شغلی و بهبود محیطهای آموزشی در جهت تحقق استانداردهای مصوب
٢. طراحی، اجرا و پایش پروژه منتورینگ دستیاران با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی و بهرهگیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی
٣. برنامهریزی برای حمایت ویژه از دستیاران سال اول، با تمرکز بر تسهیل سازگاری با محیط آموزشی و حرفهای، شناسایی زودهنگام مشکلات و ایجاد سازوکارهای حمایتی مناسب
۴. تدوین و پیگیری سازوکارهای شناسایی، ارجاع و حمایت از دستیاران در معرض آسیبهای روانی و اجتماعی، با رعایت محرمانگی اطلاعات و حفظ حقوق دستیاران.
۵. همکاری در تدوین شاخصهای محیط آموزشی حمایتگر و پایش وضعیت سلامت روان و نیکزیستی دستیاران در دانشگاههای علوم پزشکی
۶. نظارت بر نحوه عملکرد ارکان دست اندرکار نسبت به موارد سوء رفتار گزارش شده در سامانه https://simad.behdasht.gov.ir/ و پیگیری موارد خاص مندرج در سامانه.
خواهشمند است برنامه اجرایی پیشنهادی خود را با اولویت استقرار نظام منتورینگ و حمایت از دستیاران سال اول، جهت بررسی و تصویب به دبیرخانه ارائه فرمایید.
امید است با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی دانشگاهها و مشارکت فعال دستیاران، در تحقق اهداف فوق موفق باشید.»
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