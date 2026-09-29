محمودی: روند حوادث حین کار در توزیع برق تهران نزولی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر سهشنبه، در دومین گردهمایی بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست (بهام) شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه، با تبریک روز ملی ایمنی و آتشنشانی اظهار کرد: هیچ موفقیتی بدون حفظ ایمنی و سلامت سرمایه انسانی کامل نیست.
وی افزود: در ۱۰ سال گذشته روند حوادث حین کار در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بهشدت نزولی بوده و تلاش میکنیم این روند را تا رسیدن به صفر حادثه ادامه دهیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت ایمنی در فرآیندهای کاری تصریح کرد: نباید ایمنی را فدای سرعت، دقت و کیفیت کنیم و در سال جاری تقویت نظارتهای میدانی در حوزه ایمنی در دستور کار قرار گرفته است.
محمودی از صدور ۲۹ هزار مجوز در فرآیندهای کاری از ابتدای سال خبر داد و گفت: در این مدت ۳ هزار و ۳۰۰ مورد بازدید میدانی انجام شده و از میان ۵۰۰ نقطه خطرآفرین و حادثهساز شناساییشده، ۳۸۷ نقطه رفع خطر شده است.
وی برگزاری جلسات آموزشی متعدد برای کارکنان در حوزه بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست را از دیگر اقدامات شرکت برشمرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: این شرکت سال گذشته در ارزیابی بهام شرکت توانیر موفق به کسب رتبه چهارم شد که نسبت به سال پیش از آن، هشت پله ارتقا داشته است. همچنین برخی معاونتها و دفاتر شرکت در این ارزیابی رتبههای اول تا سوم کشور را کسب کردند.
در ادامه این مراسم، رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتشنشانی و خدمات ایمنی استان تهران با تأکید بر اهمیت ایمنی در صنعت برق گفت: ایمنی یک مهارت و تخصص است و با توجه به ماهیت صنعت برق، توجه به آن باید همواره در اولویت قرار داشته باشد.
در پایان این مراسم، با حضور مدیرعامل، قائممقام و معاونان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، از جمعی از آتشنشانان، مدیران برتر حوزه بهام، سیمبانان برتر در حوزه ایمنی و تعدادی از سیمبانان و برقبانان برتر شرکت تقدیر شد.
همچنین لوح تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر به مدیر دفتر روابط عمومی و مطالعات اجتماعی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، به پاس تلاش و مشارکت در برگزاری دومین گردهمایی بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست اهدا شد.
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