به گزارش خبرنگار مهر، جواد حقلطفی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژههای مصوب سفر رئیسجمهوری به استان قزوین که با حضور ورهچهر، مدیرکل نظارت معاونت هماهنگی و اجرایی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: فرصت باقیمانده تا شروع فصل سرما باید برای پیشبرد پروژههای عمرانی و جبران عقبماندگیهای احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر میانگین پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی مصوب سفر رئیسجمهوری به قزوین به ۶۹ درصد رسیده است و دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی و بسیج ظرفیتهای موجود، روند اجرای این پروژهها را سرعت ببخشند.
ضرورت پایش مستمر پروژهها
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین بر لزوم ثبت دقیق و بهروز اطلاعات پروژهها در سامانه مربوط تأکید کرد و گفت: وضعیت اجرایی طرحها و میزان پیشرفت آنها باید به شکل مستمر در سامانه ثبت و بهروزرسانی شود تا امکان رصد و پایش دقیق روند اجرای پروژههای سفر فراهم باشد.
حقلطفی همچنین به برخی پروژههای مشمول مولدسازی در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: تعدادی از طرحها در حوزههای نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فرآیند مولدسازی قرار گرفتهاند که تعیین تکلیف آنها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: دستگاههای مربوط باید فرآیند مولدسازی این پروژهها را تسریع کنند تا منابع حاصل از فروش آنها برای تأمین اعتبار و تزریق منابع مالی به پروژههای مصوب سفر رئیسجمهوری مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی وضعیت اعتبارات و پیشرفت طرحها
در این نشست آخرین وضعیت پروژههای سفر رئیسجمهوری به استان قزوین از نظر اعتبارات مصوب، میزان تخصیص منابع و پیشرفت اجرایی به تفکیک دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران کل دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشهایی از آخرین وضعیت اجرای طرحهای مرتبط با مجموعه خود ارائه کردند.
نظر شما