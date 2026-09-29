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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

پیشرفت پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور در قزوین به ۶۹ درصد رسید

پیشرفت پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور در قزوین به ۶۹ درصد رسید

قزوین- معاون استاندار قزوین با اشاره به رسیدن میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهوری در استان به ۶۹ درصد، بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق‌لطفی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهوری به استان قزوین که با حضور وره‌چهر، مدیرکل نظارت معاونت هماهنگی و اجرایی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: فرصت باقی‌مانده تا شروع فصل سرما باید برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و جبران عقب‌ماندگی‌های احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهوری به قزوین به ۶۹ درصد رسیده است و دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی و بسیج ظرفیت‌های موجود، روند اجرای این پروژه‌ها را سرعت ببخشند.

ضرورت پایش مستمر پروژه‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین بر لزوم ثبت دقیق و به‌روز اطلاعات پروژه‌ها در سامانه مربوط تأکید کرد و گفت: وضعیت اجرایی طرح‌ها و میزان پیشرفت آنها باید به شکل مستمر در سامانه ثبت و به‌روزرسانی شود تا امکان رصد و پایش دقیق روند اجرای پروژه‌های سفر فراهم باشد.

حق‌لطفی همچنین به برخی پروژه‌های مشمول مولدسازی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: تعدادی از طرح‌ها در حوزه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فرآیند مولدسازی قرار گرفته‌اند که تعیین تکلیف آنها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مربوط باید فرآیند مولدسازی این پروژه‌ها را تسریع کنند تا منابع حاصل از فروش آنها برای تأمین اعتبار و تزریق منابع مالی به پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهوری مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی وضعیت اعتبارات و پیشرفت طرح‌ها

در این نشست آخرین وضعیت پروژه‌های سفر رئیس‌جمهوری به استان قزوین از نظر اعتبارات مصوب، میزان تخصیص منابع و پیشرفت اجرایی به تفکیک دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران کل دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارش‌هایی از آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مرتبط با مجموعه خود ارائه کردند.

کد مطلب 6962708

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