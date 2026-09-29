مردم پشتوانه نیروهای مسلح هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار رئیس عقیدتی سیاسی و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی مازندران، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، از خدمات نیروهای مسلح و ایثارگری شهدای انتظامی تجلیل کرد.

وی با اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و یاد شهدای جبهه مقاومت و دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: امنیت موجود در کشور حاصل هوشیاری، حضور میدانی، مرزبانی و تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی است و در کنار آن، تقویت روحیه اعتقادی و معنوی کارکنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، همراهی مردم در عرصه‌های مختلف امنیتی را یکی از عوامل مؤثر در کاهش فشار بر نیروهای انتظامی و بسیج دانست و افزود: مشارکت و حضور مردم در صحنه‌های مختلف موجب شد بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های امنیتی با همراهی جامعه انجام شود و بار مضاعفی بر دوش مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی تحمیل نشود.

وی با قدردانی از مردم به‌عنوان پشتوانه نیروهای مسلح، ادامه داد: حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و همراهی مردم با مجموعه‌های تأمین‌کننده امنیت، از مؤلفه‌های مهم در پایداری امنیت کشور است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین بر لزوم توسعه ظرفیت نیروی انتظامی از نظر کمی و کیفی تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود جوانان مستعد، باید از ظرفیت جذب نیروهای جدید برای تقویت بدنه انتظامی و ارتقای سطح خدمات استفاده شود.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به خانواده کارکنان نیروی انتظامی در فرآیند جذب و استخدام شد و افزود: فرزندان و خانواده‌های کارکنان این نیرو باید در چارچوب ضوابط، از امتیازات و اولویت‌های مناسب برخوردار باشند.

امام جمعه ساری در ادامه با اشاره به حضور دو گروه مهم از جوانان در ارتباط مستقیم با نیروی انتظامی، شامل سربازان وظیفه و فرزندان کارکنان، بر ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی برای آنان تأکید کرد.

وی تصریح کرد: تقویت بنیه ایمانی، فرهنگی و معنوی جوانان باید به‌صورت مستمر دنبال شود و برگزاری برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و خانوادگی در کنار فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های اردویی و تفریحی می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان نیروی انتظامی، از اقدامات انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد و از سردار مفخمی و دیگر مسئولان مرتبط برای پیگیری مسائل معیشتی کارکنان تشکر کرد.