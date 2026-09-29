بانک مسکن؛ کفایت در سرمایه و ثبات در سودآوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقا از روابط عمومی بانک مسکن، بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، با توجه به اقدامات انجام‌شده از سوی مدیران ارشد بانک مسکن و آثار سنواتی آن، سود این بانک در این سال به ۸.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.همچنین، بر اساس صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد بانک با ایجاد سود انباشته، بهبود حقوق مالکانه و افزایش نسبت کفایت سرمایه به ۱۲.۷۸ درصد همراه بوده است.

با تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ و تجدید ارائه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ در مجمع عمومی، ارقام پیشین منتشرشده درباره عملکرد مالی بانک در سال ۱۴۰۳، دیگر مبنای گزارش وضعیت مالی این بانک نیست.

به این ترتیب، تجدید ارائه صورت‌های مالی، روایت تازه‌ای از عملکرد مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌کند؛ روایتی که در آن، سودآوری و بهبود شاخص‌های مالی جایگزین ارقام پیشین شده است.