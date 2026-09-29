به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی برای دومین دوره آزمون سراسری بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بینالملل از امروز سهشنبه ۷ مهرماه سال ۱۴۰۵ شمسی برابر با ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی آغاز و در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه سال ۱۴۰۵ شمسی برابر با ۵ اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی پایان میپذیرد.
تأکید می شود که نامنویسی منحصراً بهصورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه نامنویسی بهصورت اینترنتی انجام میشود، لازم است متقاضیان با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۵۱ میلیون ریال (معادل ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) به عنوان وجه نامنویسی، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.
آزمون سراسری بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بینالملل منحصراً در قالب ۴ بخش: ۱- شنیداری، ۲- خوانداری، ۳- نوشتاری و ۴- گفتاری بوده که مهارت متقاضیان در این بخشها سنجیده خواهد شد.
تبصره: بخشهای ۱ و ۲ آزمون هرکدام به صورت ۲۵ سؤال چهارگزینهای هستند و بخش۳، مهارت نوشتاری با دو متن و بخش ۴، مهارت گفتاری در قالب سه پرسش مصاحبهای خواهد بود.
حد نصاب لازم جهت ارائه گواهی بسندگی زبان فارسی برای مقطع کارشناسی (رشتههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، داروسازی عمومی، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی (رشتههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) کسب مجموع امتیاز ۵۰ از ۱۰۰ و حداقل کسب امتیاز ۴۰ از هر یک از بخشهای چهارگانه، برای مقطع کارشناسیارشد و دکتری (رشتههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، پزشکی عمومی (MD, MBBS) و دندانپزشکی عمومی ۶۰ از ۱۰۰ است.
تا اطلاع ثانوی متقاضیانی که امتیاز ۴۰ از ۱۰۰ را کسب کنند، به طور مشروط امکان جذب در مراکز دانشگاهی را دارند و باید ظرف مدت یکسال با شرکت مجدد در آزمون حد نصاب موفقیت (۵۰ از ۱۰۰ برای مقطع کارشناسی و ۶۰ از ۱۰۰ برای کارشناسیارشد و دکتری) را کسب و گواهی مربوط را به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه کنند.
آزمون سراسری بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بینالملل در روز جمعه هشتم آبان ماه سال ۱۴۰۵ شمسی، برابر با ۳۰ اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی، صرفاً در مراکز دانشگاهی شهرهای تهران، مشهد، تبریز، کرمانشاه و پردیس بینالملل دانشگاه تهران در شهر بغداد برگزار خواهد شد.
لازم به توضیح است که مراکز برگزاری آزمون پس از مشخص شدن تعداد متقاضیان ثبتنام شده در هر مرکز قطعی خواهد شد و برگزاری این آزمون به روش مبتنی بر کاغذ خواهد بود.
کارت شرکت در آزمون برای مشاهده و پرینت از روز چهارشنبه ششم آبان ماه سال ۱۴۰۵ شمسی برابر با ۲۸ اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.
نظر شما