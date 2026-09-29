رئیس تأمین اجتماعی ری: زمین احداث مرکز درمانی در بخش مرکزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهربان، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به پرداخت معوقات مستمری‌بگیران این سازمان اظهار کرد: مطالبات ناشی از تغییر میزان مستمری‌ها در فروردین و اردیبهشت، طی ماه‌های مرداد و شهریور به‌طور کامل به حساب مستمری‌بگیران واریز و تسویه شده است.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان ری افزود: یکی از مصوبات مهم این سفر، تبدیل درمانگاه تأمین اجتماعی در بخش فشافویه به مرکز خدماتی شبانه‌روزی بود که این طرح به طور کامل محقق شده و مرکز مذکور اکنون به صورت شبانه‌روزی به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و ساکنان منطقه خدمات ارائه می‌کند.

مهربان با اشاره به دومین مصوبه حوزه درمان گفت: در راستای توسعه خدمات تخصصی، زمین مناسبی در موقعیت جغرافیایی مطلوب شهر برای احداث یک مرکز درمانی جدید در بخش مرکزی شهرستان اختصاص یافته است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی شهرستان ری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی در حال پیگیری برای اخذ مجوزهای لازم از شهرداری است و انتظار می‌رود با همکاری مجموعه مدیریت شهری و رفع موانع اداری، عملیات اجرایی احداث این مرکز درمانی با ظرفیت بالا در آینده نزدیک آغاز شود.