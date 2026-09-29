دیدار رئیس فدراسیون بدنسازی  با رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ارتش، مجتبی ملکی رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با حضور در سازمان تربیت بدنی ارتش با امیر سرتیپ دوم امیر ادیب، رئیس این سازمان، دیدار و انتصاب وی را تبریک گفت.
در این دیدار، اهمیت و جایگاه رشته بدنسازی و پرورش اندام در ارتقای آمادگی جسمانی و قدرت و چابکی کارکنان ارتش و نیروهای چهارگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه دو طرف بر ضرورت توسعه این رشته و افزایش سطح فنی و دانش علم بدنسازی در میان کارکنان ارتش و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای موجود دو سازمان در راستای گسترش فعالیتهای بدنسازی و پرورش اندام در خانواده بزرگ ارتش و سازمانها و نیروهای تابعه تأکید کردند.
همچنین در این دیدار، زمینههای همکاریهای مشترک میان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و سازمان تربیت بدنی ارتش مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف در خصوص ضرورت تدوین و تنظیم یک سند جامع همکاری با هدف ساماندهی و توسعه همکاریهای ورزشی، آموزشی و تخصصی در حوزه بدنسازی و پرورش اندام به تفاهم رسیدند.
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