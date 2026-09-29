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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

دیدار رئیس فدراسیون بدنسازی  با رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش

دیدار رئیس فدراسیون بدنسازی  با رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش

مجتبی ملکی، با حضور در سازمان تربیت بدنی ارتش، با امیر سرتیپ دوم امیر ادیب، رییس این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ارتش، مجتبی ملکی رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با حضور در سازمان تربیت بدنی ارتش با امیر سرتیپ دوم امیر ادیب، رئیس این سازمان، دیدار و انتصاب وی را تبریک گفت.

در این دیدار، اهمیت و جایگاه رشته بدنسازی و پرورش اندام در ارتقای آمادگی جسمانی و قدرت و چابکی کارکنان ارتش و نیروهای چهارگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه دو طرف بر ضرورت توسعه این رشته و افزایش سطح فنی و دانش علم بدنسازی در میان کارکنان ارتش و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دو سازمان در راستای گسترش فعالیت‌های بدنسازی و پرورش اندام در خانواده بزرگ ارتش و سازمان‌ها و نیروهای تابعه تأکید کردند.

همچنین در این دیدار، زمینه‌های همکاری‌های مشترک میان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و سازمان تربیت بدنی ارتش مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف در خصوص ضرورت تدوین و تنظیم یک سند جامع همکاری با هدف ساماندهی و توسعه همکاری‌های ورزشی، آموزشی و تخصصی در حوزه بدنسازی و پرورش اندام به تفاهم رسیدند.

کد مطلب 6962725

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