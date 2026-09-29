امام جمعه بندرترکمن: فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه زنده بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیخی عصر سه شنبه در دومین اجلاسیه شهدای شهرستان ترکمن، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهدا نمونه واقعی ایرانی‌ترین ایرانی‌ها هستند؛ چراکه برای حفظ کشور و جلوگیری از افتادن ایران به دست بیگانگان، جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: فرهنگ ایثار، استقامت و وحدت از ارزش‌هایی است که دشمنان اسلام از آن هراس دارند و باید این فرهنگ را در جامعه، به‌ویژه میان نسل جوان، حفظ و تقویت کنیم.

امام جمعه بندرترکمن با تأکید بر نقش جوانان در حفظ هویت ملی و دینی ادامه داد: نباید اجازه دهیم فرهنگ بی‌تفاوتی، ابتذال و الگوهای وارداتی جای فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه بگیرد.

شیخی همچنین با اشاره به حضور و فداکاری شهدا در دفاع از ایران گفت: ایرانی واقعی کسی است که کشورش را دوست دارد و حاضر نیست آن را با هیچ چیزی در دنیا عوض کند؛ شهدا در این مسیر جان خود را فدا کردند و برای دفاع از ایران و اسلام ایستادند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، جوانان، علما و مسئولان در این اجلاسیه، از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم و مجموعه‌های نظامی، انتظامی، اداری و اجرایی شهرستان تشکر کرد.

امام جمعه بندرترکمن همچنین از حضور مهمانان و علمای استان‌های دیگر، ائمه جمعه و جماعات و مداحان در این مراسم قدردانی کرد و گفت: حضور مردم و جوانان در چنین برنامه‌هایی موجب زنده ماندن یاد و فرهنگ شهدا در جامعه می‌شود.

دومین اجلاسیه شهدای شهرستان ترکمن در راستای برگزاری کنگره چهار هزار شهید استان گلستان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان بندرترکمن برگزار شد.