به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، در آیین تجلیل از سالمندان کمیته امداد امام خمینی(ره) به مناسبت هفته ملی سالمندان اظهار کرد: سالمندی یکی از مراحل ارزشمند زندگی است و افراد در این دوره از عمر، گنجینهای از تجربه و دانش هستند که باید از ظرفیت آنان در جامعه استفاده شود.
وی با تقدیر از برگزاری برنامههای ویژه سالمندان افزود: توجه به این قشر و قدردانی از آنان اقدامی ارزشمند است و باید جایگاه سالمندان در جامعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به خدمات کمیته امداد به سالمندان ادامه داد: این نهاد در زمینه حمایت از سالمندان و رسیدگی به مسائل آنان اقدامات قابل توجهی انجام داده و طی سالهای فعالیت خود منشأ خدمات مختلفی بوده است.
فلسفی با اشاره به برخی مشکلات سالمندان در دریافت تسهیلات گفت: یکی از موضوعاتی که سالمندان هنگام مراجعه مطرح میکنند، محدودیتهای دریافت وام و تسهیلات به دلیل افزایش سن است و باید برای رفع این مشکل راهکار مناسبی پیشبینی شود.
وی بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت بیمه، بهداشت و درمان سالمندان تأکید کرد و گفت: حمایتهای بیمهای، خدمات درمانی و کمکهایی که به سالمندان ارائه میشود باید متناسب با نیازهای آنان افزایش یابد و در سنین بالاتر، حمایت بیشتری نسبت به افراد جوان در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس افزود: حمایت از سالمندان نباید صرفاً به افراد تحت پوشش کمیته امداد محدود شود و لازم است در سیاستهای عمومی حوزه سالمندی نیز مورد توجه قرار گیرد.
فلسفی همچنین بر ضرورت توجه به حملونقل عمومی سالمندان تأکید کرد و گفت: تسهیل استفاده سالمندان از حملونقل عمومی میتواند یکی از موضوعات مورد توجه در برنامهریزیهای مرتبط با این قشر باشد.
وی با اشاره به نیاز سالمندان به خدمات پس از بازنشستگی خاطرنشان کرد: سالمندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی به خدمات رفاهی، تفریحی و فرهنگی مناسب نیاز دارند و باید برای این دوره از زندگی آنان برنامهریزی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان بر برگزاری برنامههای رفاهی، تفریحی و فرهنگی برای سالمندان تأکید کرد و گفت: این اقدامات میتواند زمینه نشاط و مشارکت اجتماعی بیشتر سالمندان را فراهم کند.
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