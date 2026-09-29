به گزارش خبرنگار مهر، میثم الوانپور بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از آتشنشانان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا، ضمن تبریک روز آتشنشان، عملکرد یکساله این سازمان را تشریح کرد و گفت: آتشنشانان، قهرمانان بیادعای این مرز و بوم هستند و امنیت جانی مردم، به تلاش و ایثار این عزیزان گره خورده است.
وی با اشاره به آمار رسمی عملیاتهای سالانه آتشنشانی شهرداری آستارا اظهار کرد: در یک سال گذشته و در حوزه آتشسوزی منازل مسکونی ۲۷ مورد حادثه ثبت شد که نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته و در ۷۵ درصد عملیاتها اطفای موفق انجام شده است.
وی افزود: آتشسوزی وسایل نقلیه موتوری ۱۸ مورد، آتشسوزی ترانس و کابل برق ۲ مورد، آتشسوزی مراکز تجاری و انبارها ۲۸ مورد و آتشسوزی مراکز خدماتی و انتظامی نیز ۲ مورد بوده است.
شهردار آستارا با اشاره به گستردگی حوادث طبیعی و محیطی در شهرستان گفت: در حوزه آتشسوزی جنگل و فضای سبز ۱۴۵ مورد عملیات انجام شد که خوشبختانه نسبت به سال گذشته کاهش داشتهایم.
وی ادامه داد: آتشسوزی سیلندر گاز پیکنیکی یک مورد، نجات معکوس در منازل ۳ مورد، نجات محبوسین در آسانسور ۸۰ مورد، رفع مزاحمت حیوانات ۶ مورد، آموزش نکات ایمنی شهری ۱۸ مورد و آمادهباش شرایط جوی نیز ۶۶ مورد ثبت شده است.
الوانپور با اشاره به همکاریهای برونشهری افزود: در حوزه ایمنسازی ناشی از تصادفات جادهای پنج مورد عملیات انجام شد و نیروهای آتشنشانی در ساعات غیراداری ۲۱۵ مورد همکاری داشتند. همچنین سه مورد همکاری با آتشنشانی شهرهای همجوار، از جمله لوندویل، اسکله و گمرک صورت گرفته است.
پیگیری برای تأمین خودروی جدید آتشنشانی
شهردار آستارا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تجهیز ناوگان آتشنشانی اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان شهرداریها قول مساعد برای تأمین یک دستگاه خودروی جدید داده بود و پس از قطعی شدن موضوع، برای دریافت نامه رسمی به تهران مراجعه کردم؛ اما دیوان محاسبات اعلام کرده بود که این امتیاز شامل شهرداریهای بالای پنجاه هزار نفر نمیشود.
وی افزود: این محدودیت باعث شده در دو دوره اخیر از برخی امتیازات محروم شویم، اما با رایزنیهایی که با فرماندار و معاون استاندار انجام دادیم، مقرر شد مشکل از طریق مکاتبات رسمی رفع شود. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم این خودرو را به ناوگان آتشنشانی اضافه کنیم.
الوانپور با اشاره به اهمیت این تجهیز گفت: قیمت خودروی موردنظر حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده و نوع دقیق آن هنوز مشخص نیست، اما با توجه به اولویت همیشگی ما برای تقویت آتشنشانی، این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم؛ چراکه کار آتشنشانان مستقیماً با جان مردم سروکار دارد.
تجلیل از ایثارگری آتشنشانان
شهردار آستارا با گرامیداشت یاد شهدای آتشنشان گفت: آتشنشانان، ایثارگران و رزمندگان واقعی هستند؛ در بحرانها، اغتشاشات و حتی شرایط جنگی همیشه پای کار بودهاند. امروز نیز برای شادی روح پاک شهدای آتشنشان، صلواتی میفرستیم و از همه همکاران این مجموعه قدردانی میکنیم.
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