به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سردار مجید رئیس پلیس فتا پیش از ظهر امروز (۷ مهر ۱۴۰۵) در نشست اعلام نظام رتبه بندی امنیت سایبری خدمات دهندگان فضای مجازی با حضور اولین گروه از این خدمات دهندگان در حوزه پیامکی گفت: ضمن تشکر از اقدامات موثر مرکز ملی فضای مجازی در تامین امنیت فضای سایبری، رتبهبندی انجامشده نشان میدهد فاصله میان مجموعهها کم است و همه شرکتها در تلاش هستند سطح امنیت و تابآوری خود را ارتقا دهند و برگزاری نشستها و تعامل میان مجموعهها میتواند به این روند کمک کند.
وی افزود: جرایم سایبری موضوعی پیچیده است که هر روز بر پیچیدگی آن افزوده میشود. امروز بالغ بر ۷۲ نوع جرم سایبری در جهان شناسایی شده که پلیسهای کشورهای مختلف با آنها درگیر هستند و بخش قابل توجهی از این جرایم مستقیما، مردم و در سطوح بالاتر دولتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
سردار مجید با بیان اینکه جرایم سایبری ابعاد ملی، منطقهای و بینالمللی پیدا کردهاند، افزود: رسیدگی به یک پرونده فیشینگ، در صورتی که با یک متهم حرفهای و باتجربه مواجه نباشیم، ممکن است بالغ بر چندین روز زمان ببرد و این فرآیند هزینههای قابل توجهی برای مجموعههای مسئول به همراه دارد.
وی با اشاره به این که بخش قابل توجهی از اقتصاد مجرمانه در جهان نیز به جرایم سایبری اختصاص پیدا کرده است، تاکید کرد: مجرمان سایبری دارای تفکر و روشهای متغیر هستند و امروز بسیاری از کشورهای جهان با مسئله مقابله با حملات سایبری که نیازمند دانش و تخصص ویژه است مواجهند.
سردار مجید با اشاره به فعالیت گروههای فیشینگ در بستر سکوهای خارجی، اظهار داشت: تقریباً تمام پلیس های سایبری جهان با موضوع فیشینگ درگیر هستند و بر اساس آخرین اطلاعات، بیش از ۳۰۰ گروه فعال در حوزه فیشینگ در سکوهای خارجی فعالیت دارند و اقدام به طراحی، برنامهنویسی و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیتهای مجرمانه میکنند و در سطح جهانی فیشینگ در بسیاری از کشورها در اولویت نخست مقابله با جرایم سایبری قرار دارد، که الحمدالله در کشور ما با آینده نگری و برنامه ریزی های دقیق و ظرفیت سازی موضوع جایگزینی رمز پویا این جرم در کشور ما کنترل خوبی شده است.
وی تصریح کرد: پلیس بهتنهایی و بدون ظرفیت سازی در سایر نهاد های مسئول امنیت، قادر به مقابله با تمامی ابعاد جرایم سایبری نیست و از ابتدای فعالیت در حوزه مبارزه با این جرایم، موضوع پیشگیری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، علاوه بر ارتقای دانش و آگاهی سایبری جامعه، موضوع «پیشگیری وضعی» و سالمسازی و مسدود کردن نقاط اتصال مجرمان به زیرساختها دنبال شده است.
سردار مجید با اشاره به تغییر روشهای مجرمان سایبری در سالهای اخیر گفت: در گذشته بخش زیادی از حملات از سکوهای خارجی آغاز میشد، اما به تدریج این تهدیدها به زیرساختهای داخلی رسیدند و در مواردی تلاش شد با ارسال پیامهای آلوده، مردم درگیر شوند.
وی افزود: با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، اقدامات مختلفی برای مقابله با این تهدیدها انجام شده و با توجه به تغییر روش مجرمان، موضوعاتی مانند تراکنشهای مالی، سرقت رمزها و ارسال پیامکهای متنوع مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس پلیس فتا اظهار داشت: با گسترش تهدیدها در حوزه پیامکهای انبوه، ضرورت رتبه بندی کسبوکارهای فعال در این حوزه مورد توجه قرار گرفت تا شرکتها بر اساس شاخصهای مشخص و متناسب با زیرساختهای خود، سطح تابآوری امنیتیشان را افزایش دهند.
سردار مجید، حملات سایبری بر بستر پیامک را تهدیدی جدی دانست و گفت: ارسال لینکهای آلوده میتواند مستقیماً مردم را هدف قرار دهد و در بزنگاههای امنیتی نیز آثار گستردهتری ایجاد کند و ممکن است در یک مجموعه شاخصهای امنیتی رعایت شده باشد، اما در صورت ایجاد نفوذ و سوءاستفاده از زیرساخت، ارسال پیامک در یک مقطع حساس خسارتهایی برای کشور ایجاد کند. به همین دلیل این موضوع باید در ارزیابیهای امنیتی ضریب و اهمیت ویژهای داشته باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد استفاده از سازوکارهای احراز هویت چندمرحلهای گفت: شاخصبندیهای امنیتی ابلاغ شده و پیشنهادهایی از جمله احراز هویت چند مرحلهای مطرح شده است تا بتوانیم به امنیت پایدار در حوزه زیرساخت دست پیدا کنیم. همچنین سندی در این زمینه تدوین و در مرکز ملی فضای مجازی تأیید شد که حوزههای مدیریتی، فنی و انتظامی را در قالب شاخصهای مشخص مورد ارزیابی قرار میدهد. این شاخصها با استفاده از تجربیات داخلی و همچنین بررسی استانداردهای تعریفشده در کشورهای دیگر تدوین شدهاند که مسئولیت رسیدگی به این موضوع بر عهده پلیس فتاست و هدف اصلی این است که حمله سایبری اتفاق نیفتد.
سردار مجید با اشاره به راهاندازی سامانه «سپر» و شکلگیری کارگروههای نظارتی گفت: از زمان ایجاد نظام ارزیابی و آغاز نظارتها، شرایط بهصورت مستمر در حال بهبود است و وضعیت امروز قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست اما مجرمان نیز بیکار ننشستهاند و روشهای آنها در حال تغییر است. استفاده از هوش مصنوعی، مهندسی اجتماعی، فضای ابری و ایجاد شبکههای آلوده از جمله روشهایی است که میتواند سطح تهدیدها را افزایش دهد.
وی افزود: دیگر نمیتوان گفت یک آسیب پذیری کوچک اهمیت چندانی ندارد؛ چراکه با استفاده از هوش مصنوعی، یک آسیبپذیری جزئی نیز ممکن است به یک آسیب جدی تبدیل شود.
رئیس پلیس فتا در پایان گفت: حوزه ارایه دهنده خدمات پیامکی در اقتصاد دیجیتال و رفاه مردم نقش مهمی دارد و پلیس فتا خود را پشتیبان شرکتهای ارائهدهنده خدمات میداند و فضا را برای حضور و مشارکت شرکتها در نظام ارزیابی باز گذاشته است و آمادگی همکاری برای ارتقای امنیت و توانمندی شرکتها را داریم تا امنیت مردم به بهترین شکل تامین شود.
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