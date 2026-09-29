شروط آمریکا برای ازسرگیری پروازهای نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) اعلام کرد شرکت هواپیمایی عراق میتواند تحت یک مجوز محدود، پروازهای مسافری میان ایران و عراق را از سر بگیرد؛ مشروط بر اینکه این پروازها تنها از فرودگاه بینالمللی نجف انجام شده و به همین فرودگاه بازگردند.
بر اساس مفاد این مجوز، پروازهای مذکور فقط برای انتقال اتباع ایرانی با هدف زیارت اماکن مذهبی مجاز هستند. حمل بار نیز به وسایل شخصی مسافران و اقلام ضروری برای ایمنی پرواز محدود شده است.
انتقال پول نقد در حجم بالا، محمولههای مربوط به نهادهای اطلاعاتی، نظامی یا انتظامی ایران و همچنین افراد تحت تحریم آمریکا ممنوع است. افراد مرتبط با دولت ایران و آنچه گروههای مسلح همسو با ایران خوانده شده نیز اجازه استفاده از این پروازها را ندارند.
اعتبار این مجوز تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. اوفک همچنین اختیار لغو یا اصلاح مجوز را برای خود محفوظ دانسته و در صورت رعایت نشدن تعهدات عراق درباره محدود کردن پروازهای ایران در حریم هوایی این کشور، میتواند مجوز را تغییر دهد یا لغو کند.
شرکت هواپیمایی عراق نیز موظف شده است حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان اعتبار مجوز، اطلاعات مربوط به تعداد مسافران، نام و شماره گذرنامه آنها و همچنین میزان هزینهکرد خود در ایران برای سوخت، تعمیر و نگهداری و خدمات فرودگاهی را به اوفک ارائه کند.
این مجوز در شرایطی صادر شده که عراق پیشتر پروازهای خود به ایران و از ایران را در چارچوب تحریمهای آمریکا متوقف کرده بود. روز گذشته صدها نفر در مقابل فرودگاه نجف دست به اعتراض و تحصن زدند.
هواپیمایی عراق شب گذشته ازسرگیری پروازهای خود به فرودگاههای ایران از طریق فرودگاه نجف را رسانهای کرد.
پیش از این، یاسر عبدالزهراء حجاج، سفیر عراق در ایران گفته بود هیچ تصمیمی از سوی دولت برای توقف پروازها با ایران اتخاذ نشده، بلکه شرکتهای خدمات زمینی خارجی به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا، از ارائه خدمات خودداری کردهاند. خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از سفیر نوشت که دولت عراق و بویژه آقای علی الزیدی نخست وزیر، در حال انجام تلاشهای مستمر برای ازسرگیری پروازهای هوایی میان دو کشور همسایه، عراق و ایران است.
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