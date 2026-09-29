به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی بعدازظهر سهشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: طرح «نشاندار کردن مالیات» امکان مشارکت مستقیمتر مودیان در اجرای پروژههای اولویتدار را فراهم کرده و افراد میتوانند در چارچوب ضوابط، پروژه مورد نظر خود را برای محل هزینهکرد مالیات انتخاب کنند.
وی افزود: حوزه فرهنگ و هنر نیز از ظرفیت این طرح برخوردار شده و پروژههای عمرانی و زیرساختی این بخش در فهرست طرحهای قابل انتخاب مودیان قرار گرفتهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری سنندج بیان کرد: این پروژه با اعتبار سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۵ در این طرح تعریف شده است و در کنار آن، پروژههای دیگری نیز در حوزه فرهنگ و هنر امکان بهرهمندی از این ظرفیت را دارند.
دریایی توسعه فضاهای فرهنگی و هنری را یکی از الزامات تقویت فعالیتهای فرهنگی در استان دانست و گفت: ایجاد زیرساختهای مناسب میتواند فرصت بیشتری برای حضور و فعالیت جوانان، هنرمندان و فعالان فرهنگی فراهم کند.
وی ادامه داد: تقویت فضاهای فرهنگی علاوه بر آثار مستقیم در حوزه فرهنگ و هنر، میتواند در ایجاد زمینه فعالیت سالم برای جوانان و کاهش برخی آسیبهای اجتماعی نیز مؤثر باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، شفافسازی محل هزینهکرد درآمدهای مالیاتی را از اهداف اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» عنوان کرد و افزود: این شیوه میتواند زمینه مشارکت مودیان در تأمین مالی پروژههای اولویتدار و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نحوه هزینهکرد منابع مالیاتی را فراهم کند.
دریایی با اشاره به ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم خاطرنشان کرد: مودیانی که از این ظرفیت استفاده میکنند، میتوانند بر اساس ضوابط تعیینشده، پروژه مورد نظر خود را از میان طرحهای مشخص و اولویتدار انتخاب کنند.
وی گفت: مشارکت مودیان در انتخاب پروژههای فرهنگی و هنری، فرصتی برای پیوند منابع مالیاتی با نیازهای زیرساختی استان و تسریع در اجرای طرحهای این حوزه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی استان خواست در صورت برخورداری از شرایط لازم، پروژههای فرهنگی و هنری را در قالب طرح «نشاندار کردن مالیات» انتخاب کنند تا بخشی از منابع مالیاتی در مسیر توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری استان هزینه شود.
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