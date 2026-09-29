به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، اظهار کرد: بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، از عصر امروز تا پایان روز چهارشنبه استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار میگیرند و احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر وجود دارد.
وی افزود: در پی این هشدار، نیروهای عملیاتی و تیمهای واکنش سریع جمعیت هلالاحمر در استانهای تحت تأثیر در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، امدادرسانی در کوتاهترین زمان انجام شود.
معاون عملیات سازمان امدادونجات از شهروندان خواست ضمن توجه جدی به هشدارهای هواشناسی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.
کبادی همچنین با اشاره به پیشبینی رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان و افزایش وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک در غرب، شمالغرب و دامنههای جنوبی البرز، بر رعایت توصیههای ایمنی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه میتوانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
نظر شما