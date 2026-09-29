به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، جشن آغاز سال تحصیلی مدارس استثنایی شهر تهران با حضور جمعی از مسئولان، مدیران، فرهنگیان، خانواده‌ها و حدود ۲ هزار دانش‌آموز برگزار شد.

سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، در این مراسم با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان، آنان را سرمایه‌هایی ارزشمند خواند و گفت: شما برای ما مهم و باارزش هستید و موفقیت شما برای ما اهمیت دارد.

وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان استثنایی در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری، اظهار کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که دانش‌آموزان استثنایی از ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمندی برخوردارند و در صورت فراهم بودن فرصت‌های مناسب، می‌توانند در عرصه‌های مختلف به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای حمایت از این دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: برای خدمت بهتر به دانش‌آموزان استثنایی، باید همه ظرفیت‌های کشور را در کنار یکدیگر قرار دهیم و مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها می‌توانند در این مسیربنقش مؤثری ایفا کنند.

قاسمی ادامه داد: هدف ما این است که زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان فراهم شود و هر یک از آنان بتوانند متناسب با توانمندی‌های خود مسیر موفقیت را طی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت دیده‌شدن دستاوردهای دانش‌آموزان استثنایی خاطرنشان کرد: موفقیت‌هایی که این دانش‌آموزان در مسابقات ورزشی، جشنواره‌ها و دیگر عرصه‌ها کسب می‌کنند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آنان است.

گفتنی است جشن آغاز سال تحصیلی مدارس استثنایی شهر تهران با همکاری و حمایت شهرداری تهران برگزار و در جریان آن، برنامه‌های فرهنگی و شاد برای دانش‌آموزان اجرا شد.