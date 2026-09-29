۱۱ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی تهران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در حاشیه دومین سفر استاندار تهران و مدیران کل استانی به ری، اظهار کرد: ری یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی و کسب‌وکارهای وابسته در استان تهران است و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد.

وی افزود: در جلسات شورای برنامه‌ریزی شهرستان ری، مصوباتی در حوزه صنایع تبدیلی، مدیریت منابع آب، اجرای طرح‌های الگویی و تمدید پروانه‌های واحدهای کوچک روستایی به تصویب رسید که با پیگیری‌های انجام‌شده، تمامی این تعهدات عملیاتی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی گفت: در سال جاری بیش از ۱۳ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است.

برادری ادامه داد: با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، بیش از ۱۱ هزار مورد از این تغییر کاربری‌ها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها متوقف و مستحدثات غیرمجاز قلع‌وقمع شد.

وی اضافه کرد: پرونده‌های باقی‌مانده نیز در اجرای ماده ۳ قانون مذکور برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

برادری در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید بخش کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: این استان با در اختیار داشتن ۱.۲ درصد از اراضی کشاورزی کشور، سالانه بیش از ۷.۲ میلیون تن محصول تولید می‌کند که معادل پنج درصد از تولیدات کشاورزی کشور است.

وی این میزان تولید را نشان‌دهنده بهره‌وری بالای بخش کشاورزی استان تهران دانست و بر تداوم اقدامات برای حفاظت از اراضی کشاورزی و تقویت تولید تأکید کرد.