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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

برپایی کاروان سلامت در روستای لاسک شفت

برپایی کاروان سلامت در روستای لاسک شفت

شفت- به مناسبت هفته دفاع مقدس، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان شفت در منطقه لاسک برپا شد.

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فیلم: قائم پورباقر

کد مطلب 6962733

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