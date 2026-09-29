https://mehrnews.com/x3dbWC ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ کد مطلب 6962733 استانها گیلان استانها گیلان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ برپایی کاروان سلامت در روستای لاسک شفت شفت- به مناسبت هفته دفاع مقدس، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان شفت در منطقه لاسک برپا شد. دریافت 11 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6962733 کپی شد مطالب مرتبط فرمانده سپاه شفت: جنگ تحمیلی نهال انقلاب اسلامی را مستحکمتر کرد افتتاح مسکن محرومین در شفت با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان آبرسانی به ۲ روستای شفت با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شفتی ها از رمز ماندگاری اجتماعات شبانه می گویند یکصد و نود و هفتمین شب از اجتماعات مردم شفت برچسبها شفت کاروان سلامت هلالاحمر
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