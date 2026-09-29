به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدعلی حیدری، رئیس دبیرخانه راهبری مشارکتهای محلهای شهر تهران، در گردهمایی هیئت امنای محلات شهر تهران در فرهنگسرای بهمن برگزار شد، با اشاره به شکلگیری ساختار هیئت امنای محلات، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و در چارچوب برنامه سوم توسعه و پیشرفت شهر تهران، فرآیند تشکیل هیئت امنای محلات در دستور کار قرار گرفت و با لطف خداوند، این ساختار در تمامی ۳۵۲ محله شهر تهران شکل گرفته و انتخابات هیئت امنا نیز برگزار شده است.
وی افزود: امروز شاهد برگزاری جلسات هیئت امنای محلات در سطح مناطق و محلات هستیم و تلاش میکنیم از ظرفیت و توانمندی این عزیزان در مسیر پیشرفت و آبادانی محلات حداکثر استفاده را داشته باشیم.
حیدری با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ادامه داد: شکلگیری این ساختار، فرصت ارزشمندی برای بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، معتمدان محلی و نخبگان هر محله فراهم کرده است تا مسائل و نیازهای محلات با نگاه دقیقتر و از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و زمینه برای پیگیری و حل مسائل فراهم شود.
رئیس دبیرخانه راهبری مشارکتهای محلهای شهر تهران همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در بهرهگیری از ظرفیتهای محلی گفت: امروز در مجموعه مدیریت شهری تهران، ساختاری منسجم برای مشارکت محلهمحور شکل گرفته است که میتواند به عنوان الگویی برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در مسیر توسعه و پیشرفت شهری مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار فعالیت هیئت امنای محلات، همافزایی میان مدیریت شهری و مردم و استفاده از ظرفیتهای موجود در هر محله، گامهای مؤثرتری برای رفع مسائل و تحقق برنامههای توسعه و پیشرفت شهر تهران برداشته شود.
حیدری بر ضرورت استمرار جلسات و گفتوگوهای محلهای تأکید کرد و گفت: با فضل الهی و با بهرهگیری از ظرفیت این مجموعه و دعای خیر و همراهی مردم، میتوانیم مسیر پیشرفت و آبادانی محلات شهر تهران را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
نظر شما