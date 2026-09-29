به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای حکم حجت‌الاسلام حمید رسایی و اعزام وی به زندان در پی محکومیت قطعی بابت نشر اکاذیب در هفته‌نامه ۹ دی، طی دو روز گذشته برخی جریان‌های سیاسی و افراد همسو با وی با تولید محتوا، نگارش یادداشت و طرح مطالبی در تریبون‌ها و سخنرانی‌های مختلف، به بررسی سوابق افرادی پرداخته‌اند که با اتهام مشابه محکوم شده و تحمل کیفر کرده‌اند.

یکی از ادعاهایی که از سوی برخی افراد مطرح شده، این است که در سال‌های اخیر چه افرادی با ویژگی مشابه رسایی و به دلیل انتشار مطالبی که عنوان اتهامی «نشر اکاذیب» درباره آنها مطرح بوده به حبس محکوم و راهی زندان شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد افراد بسیاری بودند که طی سال‌های اخیر با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب» محکوم شده و در زندان دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند.

از جمله مصادیق مشهور این موضوع مرحوم حجت‌الاسلام فومنی، مدیرمسئول روزنامه صدای اصلاحات است که در یکی از پرونده‌های قضایی خود، در کنار دیگر عناوین اتهامی با اتهام نشر اکاذیب نیز مواجه شد و در نهایت محکوم و راهی زندان شد و تحمل کیفر کرد.

علاوه بر مرحوم فومنی، افراد دیگری از طیف‌های مختلف نیز با عناوین اتهامی مشابه نشر اکاذیب در دادگاه محکوم و راهی زندان شده و دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند از جمله یاشار سلطانی، وحید اشتری، صبا آذرپیک، عباس پالیزدار، صادق زیباکلام، مصطفی تاج‌زاده و...

با این حال طی روزهای اخیر و پس از اجرای حکم رسایی، طرح این موضوعات در تریبون‌های مختلف، یادداشت‌ها و سخنرانی های یک گعده خاص ادامه داشته و در برخی موارد از این مسئله برای طرح انتقاد و هجمه علیه قوه قضاییه استفاده شده است.