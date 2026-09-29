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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

سلیمی: عملکرد شهرداری تهران در گسترش حمل و نقل عمومی خوب بوده است

سلیمی: عملکرد شهرداری تهران در گسترش حمل و نقل عمومی خوب بوده است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: عملکرد شهرداری تهران در گسترش حمل و نقل عمومی ‌و مدیریت ترافیک به خصوص همزمان با بازگشایی مدارس خوب بوده است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در کنترل وضعیت ترافیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: مدارس مدتی تعطیل بوده و از اول مهر مدارس بازگشایی شده است.

وی ادامه داد: برخی خانواده‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه سرویس مدارس، امسال با خودروهای شخصی فرزندان خود را به مدرسه می‌برند و این موضوع باعث ایجاد گره‌های ترافیکی در روزهای ابتدایی مهر شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: معمولاً هفت، هشت یا ۱۰ روز اول بازگشایی مدارس، این وضعیت وجود دارد و به‌تدریج شرایط روان‌تر می‌شود. البته در مجموع باید ببینیم اکنون چند درصد خانواده‌ها مانند سال گذشته از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

سلیمی ادامه داد: شنیده‌ام هزینه برخی سرویس‌های مدارس تا ۸۰ یا ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. وقتی خانواده‌ای واقعا توان پرداخت شهریه را ندارد و از طرف دیگر باید چنین هزینه‌ای برای سرویس پرداخت کنند.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی عملکرد شهرداری تهران در گسترش حمل و نقل عمومی به خصوص همزمان با بازگشایی مدارس خوب بوده است، آن هم در شرایطی که اتوبوس ها را آتش زده بودند و شهرداری توانست وضعیت را مدیریت کند.

کد مطلب 6962747
زهرا علیدادی

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