سلیمی: عملکرد شهرداری تهران در گسترش حمل و نقل عمومی خوب بوده است

حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در کنترل وضعیت ترافیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: مدارس مدتی تعطیل بوده و از اول مهر مدارس بازگشایی شده است.
وی ادامه داد: برخی خانوادهها نیز به دلیل افزایش هزینه سرویس مدارس، امسال با خودروهای شخصی فرزندان خود را به مدرسه میبرند و این موضوع باعث ایجاد گرههای ترافیکی در روزهای ابتدایی مهر شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: معمولاً هفت، هشت یا ۱۰ روز اول بازگشایی مدارس، این وضعیت وجود دارد و بهتدریج شرایط روانتر میشود. البته در مجموع باید ببینیم اکنون چند درصد خانوادهها مانند سال گذشته از خودروهای شخصی استفاده میکنند.
سلیمی ادامه داد: شنیدهام هزینه برخی سرویسهای مدارس تا ۸۰ یا ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. وقتی خانوادهای واقعا توان پرداخت شهریه را ندارد و از طرف دیگر باید چنین هزینهای برای سرویس پرداخت کنند.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی عملکرد شهرداری تهران در گسترش حمل و نقل عمومی به خصوص همزمان با بازگشایی مدارس خوب بوده است، آن هم در شرایطی که اتوبوس ها را آتش زده بودند و شهرداری توانست وضعیت را مدیریت کند.
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