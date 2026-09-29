به گزارش خبرنگار مهر، داودخسروی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب، ۲۸ واحد مسکونی در شهر و روستاهای این شهرستان خسارت دیده‌اند.

وی افزود: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، هشت واحد نیازمند احداث مجدد هستند و برای ۲۰ واحد دیگر نیز انجام تعمیرات ضروری است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به ادامه ارزیابی خسارت‌های ناشی از سیلاب گفت: بررسی میزان خسارت واردشده به معابر و تأسیسات روبنایی از جمله آسفالت، جوی، جدول، کانال و دیگر بخش‌ها همچنان ادامه دارد.

خسروی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، میزان خسارت‌های واردشده به مدیریت بحران استان اعلام خواهد شد.

وی همچنین از صدور دستورات لازم برای تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض برای جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی خبر داد.

این بازدید با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیرکل مدیریت بحران و فرماندار مراوه‌تپه انجام شد.