به گزارش خبرنگار مهر، داودخسروی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب، ۲۸ واحد مسکونی در شهر و روستاهای این شهرستان خسارت دیدهاند.
وی افزود: از مجموع واحدهای آسیبدیده، هشت واحد نیازمند احداث مجدد هستند و برای ۲۰ واحد دیگر نیز انجام تعمیرات ضروری است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به ادامه ارزیابی خسارتهای ناشی از سیلاب گفت: بررسی میزان خسارت واردشده به معابر و تأسیسات روبنایی از جمله آسفالت، جوی، جدول، کانال و دیگر بخشها همچنان ادامه دارد.
خسروی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل ارزیابیها، میزان خسارتهای واردشده به مدیریت بحران استان اعلام خواهد شد.
وی همچنین از صدور دستورات لازم برای تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و کمکهای بلاعوض برای جبران خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی خبر داد.
این بازدید با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیرکل مدیریت بحران و فرماندار مراوهتپه انجام شد.
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