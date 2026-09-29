کشف فرار مالیاتی میلیاردی یک فروشگاه مواد غذایی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، فرار مالیاتی یک فروشگاه مواد غذایی را که با وجود درآمد و فعالیت اقتصادی، طی دو سال از پرداخت مالیات خودداری کرده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی اداره‌کل امور مالیاتی استان و انجام بررسی‌ها و استعلام‌های لازم، میزان فرار مالیاتی این فروشگاه را ۲۱۳ میلیارد ریال محاسبه کردند.

وی تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.