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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

کشف فرار مالیاتی میلیاردی یک فروشگاه مواد غذایی در زاهدان

کشف فرار مالیاتی میلیاردی یک فروشگاه مواد غذایی در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از شناسایی فرار مالیاتی ۲۱۳ میلیارد ریالی یک فروشگاه مواد غذایی در زاهدان و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، فرار مالیاتی یک فروشگاه مواد غذایی را که با وجود درآمد و فعالیت اقتصادی، طی دو سال از پرداخت مالیات خودداری کرده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی اداره‌کل امور مالیاتی استان و انجام بررسی‌ها و استعلام‌های لازم، میزان فرار مالیاتی این فروشگاه را ۲۱۳ میلیارد ریال محاسبه کردند.

وی تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6962806

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