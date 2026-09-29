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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس؛ خدادادی رئیس ماند

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس؛ خدادادی رئیس ماند

اعضای هیئت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۷ مهرماه ۱۴۰۵) با دستور کار انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه سوم برگزار شد.

بر اساس این گزارش، زهرا خدادادی، نماینده مردم ملکان، به عنوان رئیس فراکسیون زنان و خانواده انتخاب شد.

همچنین فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد و فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس، به ترتیب به عنوان نواب رئیس فراکسیون انتخاب شدند.

زینب قیصری، نماینده مردم تهران، نیز به عنوان دبیر و سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام، به عنوان سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده انتخاب شدند.

کد مطلب 6962800
زهرا علیدادی

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