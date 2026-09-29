ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس هراز و آزادراه های تهران - شمال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راهور، سرهنگ ناصر قلینیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در ساعت ۱۶ امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: محور هراز در برخی مقاطع دارای بارش پراکنده باران است.
وی افزود: در محور چالوس، مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا انارک و مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال نیز حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
قلینیا گفت: در محور هراز، ترافیک در هر ۲ مسیر رفت و برگشت در محدوده سهراهی چلاو نیمهسنگین است.
وی همچنین از ترافیک نیمهسنگین در آزادراه کرج ـ قزوین در حدفاصل پل فردیس تا محمدشهر و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران و افزایش حجم تردد در برخی محورها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، با احتیاط بیشتری در مسیرهای مواصلاتی تردد کنند.
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