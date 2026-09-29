به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی با اشاره به دیدار با غلامحسین کریمی، معاون مسافربری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در این نشست تفاهم‌نامه‌ای میان استان قزوین و شرکت راه‌آهن به امضا رسید و بر اساس آن، مطالعات لازم برای شناسایی و تعیین محل مناسب احداث توقفگاه مسافربری در محدوده محمدیه، مهرگان و الوند انجام خواهد شد.

وی افزود: پس از تعیین محل و تکمیل مطالعات، زمین مورد نیاز برای اجرای طرح از سوی راه‌آهن در اختیار قرار می‌گیرد و شهرداری‌های مربوطه نیز احداث ایستگاه و سکوهای مسافربری را دنبال خواهند کرد.

امکان‌سنجی احداث دو روگذر در تاکستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین همچنین از بررسی احداث دو دستگاه روگذر در محدوده شهری تاکستان خبر داد و گفت: این موضوع نیز در نشست با مسئولان راه‌آهن مطرح شد و مقرر شد مهندسان مشاور این شرکت، امکان‌سنجی اجرای طرح را انجام دهند.

حق‌لطفی ادامه داد: پس از انجام مطالعات، نتایج برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای ترافیک استان ارائه خواهد شد.

قطار گردشگری قزوین در مسیر پیگیری

وی اختصاص قطار گردشگری به قزوین در روزهای پایانی هفته را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و افزود: کلیات این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفته و مقرر شده جلسه‌ای با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، مدیرکل مسافری راه‌آهن و آژانس‌های گردشگری برگزار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: در این جلسه میزان عرضه و تقاضا برای راه‌اندازی قطار گردشگری بررسی خواهد شد و در صورت رسیدن میزان تقاضا به حد نصاب تعیین‌شده، امکان اختصاص قطار گردشگری در روزهای پایانی هفته فراهم می‌شود.

سرمایه‌گذاری ۲۱ همتی در محدوده راه‌آهن قزوین

حق‌لطفی در ادامه از پیگیری طرح سرمایه‌گذاری در محدوده ایستگاه راه‌آهن قزوین بر مبنای الگوی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) خبر داد و اظهار کرد: محدوده پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح حدود ۲۰ هکتار است.

وی حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح را حدود ۲۱ همت اعلام کرد و گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تا پایان مهرماه فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای اجرای این طرح را منتشر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، شهرداران محمدیه، تاکستان، بیدستان، الوند و شریف‌آباد، بخشدار محمدیه و نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین را همراهی کردند.

