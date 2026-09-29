به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، بعد از ظهر سهشنبه، در آیین افتتاح نمایشگاه پایگاههای اسوه بسیج اظهار کرد: امسال در هفته دفاع مقدس، ۱۳ پایگاه مقاومت بسیج مساجد و محلات که توسط کمیته بازرسی انتخاب شدهاند، در این نمایشگاه حضور دارند.
وی افزود: علاوه بر این پایگاهها، چهار رده قشری بسیج نیز در نمایشگاه حضور یافتهاند و فعالیتها و عملکرد خود را در عرصههای مختلف به بازدیدکنندگان ارائه میکنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه را ایجاد الگو برای سایر پایگاههای مقاومت و ردههای بسیج عنوان کرد و گفت: پایگاههای بسیج میتوانند با حضور در این نمایشگاه و مشاهده فعالیتهای پایگاههای اسوه، از تجربیات و برنامههای آنها برای ارتقای فعالیتهای خود استفاده کنند.
امینی آشنایی بیشتر مردم با فعالیتهای بسیج را از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست و ادامه داد: تلاش شده است بخشی از فعالیتهای پایگاههای مقاومت و ردههای قشری در حوزههای مختلف در معرض دید مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه به مدت دو روز برای عموم مردم دایر است، گفت: شهروندان میتوانند با حضور در نمایشگاه از فعالیتهای پایگاههای منتخب بازدید کرده و با برنامهها و اقدامات آنها آشنا شوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین درباره شیوه ارزیابی پایگاههای حاضر در نمایشگاه بیان کرد: امسال علاوه بر ارزیابی پایگاههای اسوه توسط تیمهای تخصصی، بازدیدکنندگان نیز میتوانند در ارزیابی مشارکت کنند و نظر خود را درباره پایگاه منتخب در برگههای پیشبینیشده ثبت کنند.
وی افزود: برای دریافت آرای بازدیدکنندگان، صندوقی در نمایشگاه در نظر گرفته شده است تا مردم نیز در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
امینی ابراز امیدواری کرد حضور مردم در این نمایشگاه موجب افزایش انگیزه بسیجیان برای توسعه فعالیتها و خدمترسانی بیشتر به مردم و همچنین تقویت برنامههای مرتبط با دفاع از میهن شود.
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