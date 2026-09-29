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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

دستگیری ۱۵ نفر در پی نزاع دسته‌جمعی در مرکز درمانی شهریار

دستگیری ۱۵ نفر در پی نزاع دسته‌جمعی در مرکز درمانی شهریار

شهریار- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از دستگیری ۱۵ نفر در پی نزاع دسته‌جمعی در یک مرکز درمانی شهریار خبر داد و گفت: متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زلفخانی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۱۵ نفر در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی در یک مرکز درمانی در شهریار خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد بین چند نفر در یکی از مراکز درمانی شهریار، مأموران گشت کلانتری وارد عمل شدند و با شلیک چند تیر هوایی، درگیری را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: مأموران انتظامی بلافاصله در عملیاتی ۱۲ نفر از عاملان نزاع را در محل دستگیر کردند و سه نفر دیگر که از محل متواری شده بودند نیز با هماهنگی قضایی و در عملیات‌های جداگانه شناسایی و در مخفیگاهشان در نصیرآباد شهریار دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: بررسی‌های بیشتر مأموران نشان داد که پیشینه این درگیری به یک نزاع دسته‌جمعی در نصیرآباد شهریار بازمی‌گردد و پس از انتقال مجروحان این درگیری به مرکز درمانی، بار دیگر نزاع در بیمارستان شکل گرفته است.

زلفخانی با اشاره به اینکه افراد دستگیرشده از اراذل و اوباش نوظهور بودند، خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های پلیس به جرم خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6962842

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