به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در جلسه کنترل پروژه فیبرنوری که عصر هفتم مهرماه با حضور وزیر ارتباطات و مدیران‌عامل اپراتورها برگزار شد، با ارائه تحلیلی از وضعیت شبکه خانگی گفت: باید واقع‌بینانه به وضعیت کاربران نگاه کنیم. در حال حاضر حدود ۷ میلیون پورت ADSL در کشور فعال است که برآورد می‌شود حدود ۳۰ درصد آن‌ها تنها سرعتی معادل ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند و آپ‌لینک (Uplink) همگی آن‌ها نیز زیر ۹۰۰ کیلوبیت بر ثانیه است. در بدترین حالت، ۵ تا ۶ میلیون مشترک در حال دریافت سرویسی با کیفیت بسیار پایین هستند، بدون آنکه تفاوت فنی میان فیبرنوری و این تکنولوژی منسوخ‌شده را بدانند. این وضعیت منجر به نارضایتی گسترده‌ای شده است که باید آن را جدی گرفت.

خانوارها بین انتخاب بد و بدتر ADSL بی‌کیفیت یا موبایل بدون سیگنال محصور شده‌اند

وی با اشاره به وضعیت شبکه موبایل نیز افزود: مشکل تنها محدود به اینترنت ثابت نیست؛ در بسیاری از شهرهای کوچک و شهرهای جدیدی که طی سال‌های اخیر ساخته شده‌اند، به دلیل عدم بازطراحی (Re-planning) شبکه، بخش قابل‌توجهی از خانوارها حتی سیگنال موبایل مناسب در داخل منازل ندارند. در واقع، این خانوارها بین انتخاب بد و بدتر (ADSL بی‌کیفیت یا موبایل بدون سیگنال) محصور شده‌اند و این معضل به‌ویژه در شهرهای جدید و کلان‌شهرها بسیار شایع است.

ضرورتی نداشت که در تمام نقاط کشور پروژه فیبرنوری تعریف شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتقاد از اولویت‌بندی‌های پیشین در توسعه فیبرنوری اظهار داشت: پروژه فیبرنوری در زمان خود با اهداف مشخصی تعریف شد، اما در اجرا دچار اشکالاتی بود. برای کشور پهناوری همچون ایران، ضرورتی نداشت که در تمام نقاط، پروژه فیبرنوری تعریف شود. در شهری که می‌توان با نصب یک یا دو دکل، پوشش FWA (دسترسی بی‌سیم ثابت) ایجاد کرد، چرا منابع ملی را صرف فیبرکشی کردیم و استفاده بهینه نکردیم؟ در حالی که باید اولویت در کلان‌شهرها تعریف می‌شد، منابع ملی به سمت شهرهای کوچک سوق داده شد که تکنولوژی‌های بهتری برای آن‌ها وجود داشت.

مقاومت اپراتورها در برابر توقف سرویس‌های قدیمی

اکبری در ادامه با اشاره به تعارض منافع اپراتورها تصریح کرد: البته نباید انتظار داشت اپراتورهایی که همچنان ADSL می‌فروشند، به‌سادگی از این بازار دست بکشند. بالاخره این سرویس، یک جریان درآمدی رایگان است که با تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های ۳۰ سال پیش همچنان برای آن‌ها سودآور است و اموراتشان می گذرد؛ اما الان هم دیر نیست که این استراتژی را اصلاح کنیم.

برای جمع آوری ADSL باید ددلاین بگذاریم/توسعه شبکه FWA (دسترسی بی‌سیم ثابت) به‌عنوان جایگزین متعهدانه

وی در بخش پایانی پیشنهادات خود را برای اصلاح این مسیر ارائه داد و خطاب به وزیر ارتباطات گفت: آقای دکتر، دیر نیست که با شجاعت، استراتژی توسعه شبکه را اصلاح کنیم. اگر منابع ملی در اختیار داریم، باید به نقاطی ببریم که واقعاً به آن نیاز دارند. اگر تعهداتی به اپراتورها در شهرهای کوچک داده شده، می‌توان توسعه شبکه FWA را به‌عنوان جایگزین متعهدانه بپذیریم و در مقابل، ددلاین مشخصی برای جمع‌آوری سرویس‌های ADSL تعیین کنیم.

شبکه FWA یک تکنولوژی ارزان و سهل الوصول است

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به الگوهای جهانی گفت: هم‌اکنون در دنیا، FWA به عنوان یک جایگزین جدی مطرح است. برای کشورهایی مانند ما که با چالش پایین بودن ARPU (میانگین درآمد از هر کاربر) و پراکندگی جمعیتی مواجه‌اند، لزومی ندارد همه جا فیبرکشی شود. کشورهایی نظیر جمهوری چک با ۳۸ درصد پوشش FWA، اسلواکی ۲۳ درصد، هند ۲۸ درصد و حتی آمریکا ۱۲ درصد با حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مشترک FWA، از این تکنولوژی ارزان و سهل‌الوصول بهره می‌برند. ما نیز می‌توانیم با ارائه مشوق‌های لازم و پوشش هزینه‌هایی که اکنون برای مشترک سنگین است، در کمترین زمان ممکن یعنی طی یک سال، وضعیت دسترسی به اینترنت را به شکل ملموسی بهبود بخشیم.