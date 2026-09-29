بابک رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در تبریز اظهار کرد: برگزاری چنین جشنوارهای فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن بخش مهمی از میراث موسیقایی کشور است و استمرار آن میتواند به معرفی ظرفیتهای موسیقی آذربایجان و دیگر گونههای موسیقی مقامی کمک کند.
وی ادامه داد: در طول شش دوره برگزاری جشنواره، هنرمندان و استعدادهای مختلفی در آن حضور پیدا کردهاند و بخشی از ظرفیتهای موسیقی مقامی و موغام از طریق همین رویداد به جامعه هنری معرفی شده است.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امیدواریم این جشنواره در سالهای آینده نیز استمرار داشته باشد و بتواند با برنامهریزی دقیقتر، زمینه حضور گستردهتر هنرمندان و کشف استعدادهای جوان را فراهم کند.
جشنواره موغام زمینهای برای کشف استعدادهای جوان
رضایی با اشاره به فعالیتهای انجمن موسیقی تبریز و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در حوزه موسیقی مقامی و موسیقی نواحی گفت: یکی از دستاوردهای مهم چنین رویدادهایی، فراهم شدن زمینه برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان است.
وی بیان کرد: نسل جدید هنرمندان باید فرصت داشته باشد در کنار استادان و چهرههای باسابقه قرار بگیرد، تجربه کسب کند و با تکیه بر میراث موسیقایی گذشته، آثار جدیدی خلق کند.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آنچه در سابقه جشنواره موغام دیده میشود، وجود استعدادهای قابل توجهی است که طی سالهای گذشته از این رویداد به عرصه حرفهای موسیقی معرفی شدهاند.
وی افزود: سال گذشته تعدادی از برگزیدگان جشنواره موغام در جشنواره موسیقی جوان حضور پیدا کردند و یکی از این هنرمندان موفق به کسب مقام نخست شد. همچنین تعدادی از هنرمندان برخاسته از این جشنواره به چهلویکمین جشنواره موسیقی فجر دعوت شدند و در تهران به اجرای برنامه پرداختند.
موسیقی میتواند به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند
رضایی در ادامه با اشاره به شرایط اجتماعی کشور اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ با فراز و نشیبها و دورههای دشواری مواجه بودهاند و در بسیاری از این مقاطع، با تکیه بر هویت و اصالت فرهنگی خود از شرایط سخت عبور کردهاند.
وی افزود: فرهنگ و هنر در چنین شرایطی میتواند نقش مهمی در ایجاد امید، نشاط و همدلی در جامعه داشته باشد. موسیقی نیز به عنوان هنری فراگیر، ظرفیت بالایی برای ایجاد ارتباط میان مردم و تقویت احساس تعلق و همبستگی اجتماعی دارد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همانگونه که هر بخش از جامعه در شرایط دشوار مسئولیت خود را انجام میدهد، هنرمندان نیز میتوانند با تولید و اجرای آثار ارزشمند، تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد فضای همدلی، به جامعه برای عبور از مشکلات کمک کنند.
هنرمندان موسیقی در کنار مردم و کشور بودهاند
رضایی با اشاره به سابقه حضور هنرمندان موسیقی در تحولات اجتماعی و تاریخی کشور بیان کرد: هنرمندان موسیقی از سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی در کنار مردم حضور داشتند و در دوران جنگ تحمیلی نیز با تولید آثار موسیقایی و همراهی با رزمندگان، بخشی از مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود را ایفا کردند.
وی ادامه داد: موسیقی در مقاطع مختلف توانسته احساسات مردم را بیان کند و در تقویت روحیه جمعی نقش داشته باشد. این ظرفیت همچنان وجود دارد و هنرمندان میتوانند متناسب با شرایط جامعه، آثار خود را خلق و عرضه کنند.
رجوع به ریشههای فرهنگی در برابر تلاش برای حذف هویت ایران
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری جشنواره موغام را نوعی بازگشت به ریشههای فرهنگی و موسیقایی ایران دانست و گفت: پرداختن به موسیقیهای ریشهدار و میراث فرهنگی، در واقع توجه دوباره به هویت تاریخی و فرهنگی کشور است.
رضایی افزود: از نگاه من، برگزاری چنین رویدادهایی و حضور هنرمندان در صحنه فرهنگی، پاسخی محکم به یاوهگوییهایی است که تمدن و فرهنگ ایران را هدف قرار میدهد.
وی ادامه داد: فرهنگ ایران با سابقه تاریخی خود، بخشی جداییناپذیر از هویت مردم این سرزمین است و نمیتوان آن را با اظهارنظر یا فشار از میان برد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ تأکید کرد: این فرهنگ محوشدنی نیست و همچنان ظرفیت رشد، بازآفرینی و خلق آثار تازه را دارد. حضور نسل جوان در عرصههای مختلف هنری و برگزاری جشنوارههایی مانند موغام نشان میدهد که این جریان فرهنگی همچنان زنده و پویاست.
استمرار جشنواره موغام برای آینده موسیقی ضروری است
رضایی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره موغام اظهار کرد: تداوم چنین رویدادهایی نیازمند همکاری مجموعههای فرهنگی و هنری، انجمنهای تخصصی و مدیریت شهری است و امیدواریم این همکاری در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.
وی گفت: جشنواره موغام میتواند علاوه بر معرفی موسیقی آذربایجان، بستری برای ارتباط میان هنرمندان مناطق مختلف کشور و معرفی ظرفیتهای موسیقی مقامی ایران باشد.
ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام آذربایجان به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و با همراهی انجمن موسیقی استان از پنجم تا هفتم مهرماه در سالن همایشهای بینالمللی شهریار خاوران برگزار میشود و آیین اختتامیه این جشنواره نیز هشتم مهرماه ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.
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