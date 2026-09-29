محمدی: توانمندسازی محرومان اولویت بنیاد مستضعفان است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی بعدازظهر سهشنبه در نشست مدیران بنیاد مستضعفان و مجموعههای تابعه آن در استان با استاندار کرمانشاه، خدمترسانی به مردم و حمایت از اقشار محروم را از مهمترین مأموریتهای این مجموعه عنوان کرد.
وی با تشریح بخشی از فعالیتهای بنیاد مستضعفان در استان اظهار کرد: این بنیاد در چارچوب مأموریتهای خود در حوزه توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار محروم و همچنین بخشهای بهداشت و آموزش فعالیتهای گستردهای دارد.
مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استانهای کرمانشاه و کردستان افزود: رویکرد اصلی مجموعههای وابسته به بنیاد، استفاده از ظرفیتهای موجود برای کمک به حل مشکلات مردم و فراهم کردن زمینه ارتقای توانمندی آنان در حوزههای مختلف است.
محمدی به نقش مجموعههای وابسته به بنیاد مستضعفان در حوزه امنیت غذایی نیز اشاره کرد و گفت: واحدهای کشاورزی و دامپروری وابسته به این بنیاد حدود ۴۰ درصد شیر و لبنیات مورد نیاز استان کرمانشاه را تأمین میکنند.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست با استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد، بخشی از مشکلات و موانع موجود نیز مطرح شد و استاندار کرمانشاه برای پیگیری و رفع این مسائل دستورات لازم را صادر کرد.
مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استانهای کرمانشاه و کردستان ادامه داد: رفع موانع موجود میتواند زمینه فعالیت مؤثرتر مجموعههای بنیاد را فراهم کند و موجب شود خدماترسانی به مردم با سرعت و توان بیشتری دنبال شود.
محمدی با تأکید بر رویکرد خدمتگزاری بنیاد مستضعفان تصریح کرد: انسجام و هماهنگی میان مدیران مجموعههای بنیاد در استان، در کنار حمایت و همراهی استاندار کرمانشاه، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای این مجموعه در استان ایجاد کرده است.
وی گفت: هدف مشترک مجموعههای بنیاد، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای رفع مشکلات مردم، حمایت از اقشار محروم، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه توانمندسازی آنان است.
مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استانهای کرمانشاه و کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و هماهنگی میان مجموعه بنیاد و مدیریت استان، زمینه اجرای اقدامات گستردهتر و مؤثرتر برای خدمت به مردم کرمانشاه فراهم شود.
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